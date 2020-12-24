Поставка масла растительного подсолнечного для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора).Поставщик обязуется предоставлять Грузополучателю полностью заполненные первичные документы, подтверждающие передачу товара и счета-фактуры, которые должны быть заполнены Поставщиком с указанием реквизитов Покупателя и Грузополучателя в соответствии с требованиями, предъявляемыми к первичным учетным документам Налоговым Кодексом РФ и иными нормативными актами.