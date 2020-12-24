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    Главная / Торги / Поставка масла растительного подсолнечного для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Поставка масла растительного подсолнечного для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 12:3024.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173920Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173920

    Наименование закупки

    Поставка масла растительного подсолнечного для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 15:44

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_масла_растительного.xlsx

    Договор_ЕП_КИМ_поставка_масла_растительного.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 347 292-66-83 доб. 62484

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.trofimets.ufa-gazprompitanie@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Азаров Дмитрий Тимофеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка масла растительного подсолнечного для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 12:30 GMT +324.12.2020 12:3024.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173920Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масла растительного подсолнечного для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г.Уфа, ул. Сипайловская, д.11 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора).Поставщик обязуется предоставлять Грузополучателю полностью заполненные первичные документы, подтверждающие передачу товара и счета-фактуры, которые должны быть заполнены Поставщиком с указанием реквизитов Покупателя и Грузополучателя в соответствии с требованиями, предъявляемыми к первичным учетным документам Налоговым Кодексом РФ и иными нормативными актами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло растительное подсолнечное рафинированное Миладора 0.9Л"

    Кол-во: 4005.000

    "Позиция 2"

    "Масло растительное подсолнечное рафинированное Олейна 1Л"

    Кол-во: 128.000

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    49 532
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