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Наименование закупки
Поставка масла растительного подсолнечного для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 15:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 347 292-66-83 доб. 62484
Факс
Адрес электронной почты
i.trofimets.ufa-gazprompitanie@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Азаров Дмитрий Тимофеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла растительного подсолнечного для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 12:30 GMT +324.12.2020 12:3024.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173920Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла растительного подсолнечного для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г.Уфа, ул. Сипайловская, д.11 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора).Поставщик обязуется предоставлять Грузополучателю полностью заполненные первичные документы, подтверждающие передачу товара и счета-фактуры, которые должны быть заполнены Поставщиком с указанием реквизитов Покупателя и Грузополучателя в соответствии с требованиями, предъявляемыми к первичным учетным документам Налоговым Кодексом РФ и иными нормативными актами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 4005.000
Кол-во: 128.000
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