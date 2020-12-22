Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за поставленную продукцию осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. (Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату). Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Условия поставки: Доставка продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения, осуществляется за счет средств Поставщика. Цена за единицу продукции указана с учетом стоимости транспортных расходов, в соответствии с условиями поставки и отгрузочными реквизитами. Поставщик обязан одновременно с продукцией предоставить Покупателю сертификат качества, руководство по эксплуатации и паспорт изготовителя на русском языке, с обязательным указанием страны происхождения. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой продукции Поставщик предоставляет Покупателю транспортные накладные (Приложение №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272) накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.