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Наименование закупки
Поставка оборудования для видеоконференцсвязи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 15:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-13-22
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
ekrivyh@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кривых Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для видеоконференцсвязи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 14:00 GMT +322.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173916Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для видеоконференцсвязи
Начальная цена
1 229 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628260 Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.Югорск, ул.Геологов 15АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленную продукцию осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. (Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату). Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Условия поставки: Доставка продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения, осуществляется за счет средств Поставщика. Цена за единицу продукции указана с учетом стоимости транспортных расходов, в соответствии с условиями поставки и отгрузочными реквизитами. Поставщик обязан одновременно с продукцией предоставить Покупателю сертификат качества, руководство по эксплуатации и паспорт изготовителя на русском языке, с обязательным указанием страны происхождения. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой продукции Поставщик предоставляет Покупателю транспортные накладные (Приложение №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272) накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 212.000
Кол-во: 212.000
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