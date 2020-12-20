Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Кабель и запчасти для систем охранной сигнализации

    Кабель и запчасти для систем охранной сигнализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2020 20:0020.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173915Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173915

    Наименование закупки

    Кабель и запчасти для систем охранной сигнализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 15:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-42-61

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    kazymova-ia@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казымова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кабель и запчасти для систем охранной сигнализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2020 20:00 GMT +320.12.2020 20:0020.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173915Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель и запчасти для систем охранной сигнализации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика до склада покупателя (доставку включить в цену, не выделять отдельно). Отсрочка платежа 45 кал.дней (для субъектов МСП - 15 рабочих дней).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроллер управления доступом универсальный Perco PERCo-CT/L04.2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Считыватель идентификаторов Perco IR04.1 RS-485 6...8см EM-Marin, HID"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Кнопка нажимная ST-ER115 для аварийного открытия двери с электромагнитным замком пластик 88x88x55мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Кнопка нажимная накладная Smartec ST-EX010SM металл 83x32x25мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1.5 3 жилы 1.5мм2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Кабель витая пара U/UTP Netlan 4x2x0.47 cat.5e медь PVC нг(А) без троса"

    Кол-во: 610.000

    "Позиция 7"

    "Замок электромагнитный ЛКД ЗЭ-400 184x55x35мм 400кг со встроенным устройством снятия остаточной намагниченности, уголком монтажным"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Источник питания Бастион Моллюск-12/5 для скрытой установки в кабельные каналы 170...250В 11.5...12.5В 5А"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 263734
    Модуль оптический
    Модуль оптический
    263734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Банк России
    Ценовой запрос № 84085
    Закупка оборудования сотовой связи
    Закупка оборудования сотовой связи
    84085
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить