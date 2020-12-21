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    Главная / Торги / Рамочный договор на поставку табличек, визиток, печатей и штампов для Ставропольского филиала

    Рамочный договор на поставку табличек, визиток, печатей и штампов для Ставропольского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 20:0021.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173910Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173910

    Наименование закупки

    Рамочный договор на поставку табличек, визиток, печатей и штампов для Ставропольского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 14:46

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика.docx

    Запрос_КП_для_заключения_рамочного_договора_Ставропольский_филиал_с_корректировкой.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Malysheva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышева Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Рамочный договор на поставку табличек, визиток, печатей и штампов для Ставропольского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 20:00 GMT +321.12.2020 20:0021.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173910Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рамочный договор на поставку табличек, визиток, печатей и штампов для Ставропольского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова,19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Рамочный договор сроком на 1 год на сумму не более 500 000 руб. Заказы по договору в течении года. При заключении договора условия оплаты: расчет через 45 календ. дней после поставки, а для МСП - через 15 рабочих дней. Обязательное условие – подписание документов по ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Табличка 30x 20 см металл"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Табличка 30x 20 см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Табличка 30x 20 см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Табличка 30x 20 см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Табличка 30x 15 см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Табличка 30x 15 см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Табличка 30x 15 см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Табличка 10x15см металл"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Табличка 10x15см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Табличка 10x15см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Табличка кабинетная 230x120мм акрил"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Табличка 60x 40 см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Табличка 60x 40 см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Табличка информационная 106x76 см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Табличка информационная 106x76 см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Табличка 40*30 см. Режим работы"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Табличка 40*30 см. Режим работы"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Карточка визитная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Печать на оснастке Trodat D42мм пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Штамп автоматический 4910 12x26мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Штамп автоматический 4911 38x14мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Штамп автоматический 4912 18x47мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Штамп автоматический 4913 22x58мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Штамп автоматический 4915 70x25мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Штамп автоматический 4931 70x30мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Штамп автоматический 4916 10x70мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Штамп автоматический 4917 10x50мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Штамп автоматический 4925 25x82мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Штамп автоматический 4926 75x38мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Штамп автоматический 4927 60х40мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Штамп автоматический 4928 60x33мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Штамп автоматический 4929 30x50мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Подушка сменная для печати на автоматической оснастке"

    Кол-во: 1.000

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