Рамочный договор на поставку табличек, визиток, печатей и штампов для Ставропольского филиала

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Рамочный договор сроком на 1 год на сумму не более 500 000 руб. Заказы по договору в течении года. При заключении договора условия оплаты: расчет через 45 календ. дней после поставки, а для МСП - через 15 рабочих дней. Обязательное условие – подписание документов по ЭДО.