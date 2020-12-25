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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка автошин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 18:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287
Контактный телефон
+7 812 609-59-15
Факс
--
Адрес электронной почты
U2900012@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данильченко Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 00:00 GMT +325.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173905Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер. А (или по иному адресу, указанному в письменном уведомлении Покупателя).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора, но не позднее 28.12.2020.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287
Кол-во: 5.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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