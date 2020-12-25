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    Главная / Торги / Поставка автошин

    Поставка автошин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173905Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173905

    Наименование закупки

    Поставка автошин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 18:41

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ДОГ_2020_3048.DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287

    Контактный телефон

    +7 812 609-59-15

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    U2900012@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данильченко Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 00:00 GMT +325.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173905Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер. А (или по иному адресу, указанному в письменном уведомлении Покупателя).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора, но не позднее 28.12.2020.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Pirelli Cinturato P7 245/50 R18 100 Y летняя RunFlat"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Автошина для легковых автомобилей Pirelli Cinturato P7 225/55 R17 97 Y летняя RunFlat"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 3"

    "Автошина для легковых автомобилей Pirelli P Zero 245/45 R19 102 Y летняя XL"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Hakkapeliitta 9 235/50 R18 101 T зимняя шипованная"

    Кол-во: 10.000

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