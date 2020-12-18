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    Главная / Торги / Поставка знаков информационных ПБ для Коми филиала ПАО "Ростелеком

    Поставка знаков информационных ПБ для Коми филиала ПАО "Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 16:0018.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173904Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173904

    Наименование закупки

    Поставка знаков информационных ПБ для Коми филиала ПАО "Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 14:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (4012) 538409

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    tatyana.fedotova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федотова Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка знаков информационных ПБ для Коми филиала ПАО "Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 16:00 GMT +318.12.2020 16:0018.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173904Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков информационных ПБ для Коми филиала ПАО "Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д 160Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течение 10 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением данного заказа, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак информационный пожарной безопасности Выход здесь, левосторонний Е01-01 200x200мм пластик фотолюминисцентный"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Знак информационный пожарной безопасности Выход здесь, правосторонний Е01-02 200x200мм пластик фотолюминисцентный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Знак информационный пожарной безопасности Направление к эвакуационному выходу направо 150х300мм фотолюм пластик"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Знак информационный пожарной безопасности Направление к эвакуационному выходу налево 150x300мм фотолюм пластик"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Знак информационный пожарной безопасности Направление к эвакуационному выходу налево вниз Е08 150x300мм пластик фотолюминисцентный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Знак информационный Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний) E13 200x200мм пластик фотолюминисцентный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Знак информационный пожарной безопасности Указатель выхода Е22 150x300мм пластик фотолюминисцентный"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 8"

    "Знак информационный Аптечка первой медицинской помощи ЕС01 150x150мм пластик фотолюминисцентный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Знак информационный пожарной безопасности Направляющая стрелка F01-01 200x200мм пластик фотолюминисцентный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Знак информационный фотолюминесцентный Огнетушитель F04 150х150x2мм пластик"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 11"

    "Знак информационный пожарной безопасности Телефон для использования при пожаре F05 150x150мм пластик фотолюминисцентный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Знак информационный пожарной безопасности Пожарный гидрант F09 200x200мм металл световозвращающий"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Знак информационный пожарной безопасности Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики F10 (S2) 150x150мм пластик фотолюминесцентный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Знак информационный пожарной безопасности Ответственный за противопожарное состояние. О пожаре звонить 101, 112 Т303 (S2) 200x200мм пластик фотолюминесцентный"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Знак информационный пожарной безопасности Ответственный за противопожарное состояние. О пожаре звонить 101, 112 Т303 200x200мм пленка"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Знак информационный пожарной безопасности Категория помещения/Класс зоны помещения Т312 150x300мм пленка"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 17"

    "Знак информационный пожарной безопасности Знак о запрете курения Т214 220x220мм металл"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 18"

    "Знак информационный пожарной безопасности Знак о запрете курения Т214 220x220мм пластик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Знак информационный самоклеящийся Опасность поражения электрическим током 100x100x100мм поливинилхлорид"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Знак информационный Опасность поражения электрическим током 150x150x150мм пленка самоклеящаяся"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Знак информационный безопасности 220В Т11 15x35мм пленка самоклеящаяся"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 22"

    "Знак информационный фотолюминесцентный Направляющая стрелка E02-01 (S2) 200x200мм пластик"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 23"

    "Знак информационный Место курения М15К 400x400мм пластик"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Знак информационный Опасность поражения электрическим током W08 200x200мм пленка самоклеящаяся"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Знак информационный безопасности указатель напряжения 380В Т12 40х80мм пленка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Знак информационный пожарной безопасности ЩС 380В/220В Т108 200x150мм пленка"

    Кол-во: 1.000

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