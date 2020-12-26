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    Главная / Торги / Кожух H04141B01, Кожух H70069B01 ждя токарного станка Mori Seiki SL403BMC/800

    Кожух H04141B01, Кожух H70069B01 ждя токарного станка Mori Seiki SL403BMC/800

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2020 11:0026.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173903Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173903

    Наименование закупки

    Кожух H04141B01, Кожух H70069B01 ждя токарного станка Mori Seiki SL403BMC/800

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 14:34

    Документация процедуры

    Договор_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valentina.Bochkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарева Валентина Венадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кожух H04141B01, Кожух H70069B01 ждя токарного станка Mori Seiki SL403BMC/800

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.12.2020 11:00 GMT +326.12.2020 11:0026.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173903Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кожух H04141B01, Кожух H70069B01 ждя токарного станка Mori Seiki SL403BMC/800

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, СПБ, Колпино, тер. Ижорских заводов, дом б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 60 дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "H04141B01 кожух"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "H70069B01 кожух"

    Кол-во: 1.000

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