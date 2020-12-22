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    Главная / Торги / Обучение сотрудников филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Обучение сотрудников филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 07:3022.12.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173899Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173899

    Наименование закупки

    Обучение сотрудников филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 13:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-51

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    saroeg.soldatov@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатов Виктор Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обучение сотрудников филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 07:30 GMT +322.12.2020 07:3022.12.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173899Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обучение сотрудников филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    53 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6 кмРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 календарных дней после подписания актов оказанных услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение по промышленной безопасности руководителей и специалистов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Обучение по промышленной безопасности руководителей и специалистов"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Обучение по промышленной безопасности ЭК.1. Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления 72Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Обучение по экологической безопасности Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 1-4 класса опасности 11Ч"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Обучение по промышленной безопасности руководителей и специалистов"

    Кол-во: 1.000

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