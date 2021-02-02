Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка канатов стальных трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Поставка канатов стальных трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.02.2021 08:0002.02.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173898Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173898

    Наименование закупки

    Поставка канатов стальных трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 09:38

    Документация процедуры

    Согласие_обработки.pdf

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Проект_договора.rar

    Особые_условия.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канатов стальных трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.02.2021 08:00 GMT +302.02.2021 08:0002.02.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173898Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канатов стальных трубного для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ,Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт);628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Белоярский, Промзона 2, стр. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. По результатам ценового запроса договор заключается с применением особых условий и предоставлением Согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными (для поставщиков, работающих с НДС). В случае если цена ценового запроса составит 1 млн. рублей (с НДС/без НДС) применяется банковское сопровождение договора (документация во вложении).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канат стальной 6*19 (1+9+9)+10 17.5ММ ГОСТ 3077-80"

    Кол-во: 267.000

    "Позиция 2"

    "Канат стальной 14ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 267.000

    "Позиция 3"

    "Канат стальной Г-В-Н-Р-Т-1770 10.5ММ ГОСТ 3077-80"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 4"

    "Канат стальной Г-В-Н-Р-Т-1770 14ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 182.000

    "Позиция 5"

    "Канат стальной 8.3ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 6"

    "Канат стальной 4.1ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 7"

    "Канат стальной 4.1ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 71.000

    "Позиция 8"

    "Канат стальной 4.1ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 111.000

    "Позиция 9"

    "Канат стальной Г-В-Н-Р-Т-1770 14ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 10"

    "Канат стальной 8.3ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 11"

    "Канат стальной 8.3ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Канат стальной ЛК О 6х19 (1+9+9)+1 17.5ММ ГОСТ 3077-80"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 13"

    "Канат стальной Г-В-Н-Р-Т-1770 5.6ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Канат стальной 6*19 (1+9+9)+10 17.5ММ ГОСТ 3077-80"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 15"

    "Канат стальной Г-В-Н-Р-Т-1770 10.5ММ ГОСТ 3077-80"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 16"

    "Канат стальной Г-В-Н-Р-Т-1770 14ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 100.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264377
    Закупка канатов ГОСТ 2172-80 в количестве 2000 метров.
    Закупка канатов ГОСТ 2172-80 в количестве 2000 метров.
    264377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    281 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264372
    Закупка канатов ГОСТ 3062-80, ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3067-80 в количестве 3 000 метров.
    Закупка канатов ГОСТ 3062-80, ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3067-80 в количестве 3 000 метров.
    264372
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    253 980
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263755
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    263755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 76854
    Поставка канатов стальных для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка канатов стальных для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
    76854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    128 653
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76865
    Такелаж (ТБС "Сатурн", заявка 33)
    Такелаж (ТБС "Сатурн", заявка 33)
    76865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    329 781
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77582
    Канат стальной шкентель оцинкованный 324.4кН 23.5ММ коуш, втулка-свободный конец ГОСТ 7688-80 (100 мх2 шт)
    Канат стальной шкентель оцинкованный 324.4кН 23.5ММ коуш, втулка-свободный конец ГОСТ 7688-80...
    77582
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    144 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить