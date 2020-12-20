Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Видеосервер Domination, камеры IPe-DP АйТек ПРО

    Видеосервер Domination, камеры IPe-DP АйТек ПРО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2020 20:0020.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173894Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173894

    Наименование закупки

    Видеосервер Domination, камеры IPe-DP АйТек ПРО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 14:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-42-61

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    kazymova-ia@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казымова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Видеосервер Domination, камеры IPe-DP АйТек ПРО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2020 20:00 GMT +320.12.2020 20:0020.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173894Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Видеосервер Domination, камеры IPe-DP АйТек ПРО

    Начальная цена

    96 714,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика до склада покупателя (доставку включить в цену, не выделять отдельно). Отсрочка платежа 45 кал.дней (для субъектов МСП - 15 рабочих дней).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор Domination IP-32-4-MDR 32 канала 16Тбайт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Камера системы видеонаблюдения IPe-DP АйТек ПРО 2.8...12мм 1920x1080пикс с ИК-подсветкой дальностью до 20м 1/2.7""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Коробка коммутационная распаячная 40-0300 100x100x50мм"

    Кол-во: 6.000

    Позвонить