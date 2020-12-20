www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Видеосервер Domination, камеры IPe-DP АйТек ПРО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 14:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 342 235-42-61
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
kazymova-ia@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казымова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Видеосервер Domination, камеры IPe-DP АйТек ПРО
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2020 20:00 GMT +320.12.2020 20:0020.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173894Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Видеосервер Domination, камеры IPe-DP АйТек ПРО
Начальная цена
96 714,98
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка силами поставщика до склада покупателя (доставку включить в цену, не выделять отдельно). Отсрочка платежа 45 кал.дней (для субъектов МСП - 15 рабочих дней).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
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