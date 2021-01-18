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Наименование закупки
СП-379 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до ООО "Эд Ми" по адресу: г.Казань, ул.Минская, д.9».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 12:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-46
Факс
--
Адрес электронной почты
Alsu.Yarullina@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киченина Алсу Фаридовна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СП-379 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до ООО "Эд Ми" по адресу: г.Казань, ул.Минская, д.9».
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173885Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СП-379 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до ООО "Эд Ми" по адресу: г.Казань, ул.Минская, д.9».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г.Казань, ул.Минская, д.9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Начало работ: в течение 3 календарных дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 45 календарных дня с даты подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Кол-во: 1.000
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