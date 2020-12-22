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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Предоставление 15 - ти городских телефонных номеров в диапазоне 279 -53 - 90 / 279 - 54 -04 для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 12:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 918 155-03-55
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
koeg.ryaschin@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рящин Виталий Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление 15 - ти городских телефонных номеров в диапазоне 279 -53 - 90 / 279 - 54 -04 для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 08:30 GMT +322.12.2020 08:3022.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173875Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление 15 - ти городских телефонных номеров в диапазоне 279 -53 - 90 / 279 - 54 -04 для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
10 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 10 банковских дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 15.000
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