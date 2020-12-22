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    Главная / Торги / Поставка знаков безопасности

    Поставка знаков безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 11:3022.12.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173873Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173873

    Наименование закупки

    Поставка знаков безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 12:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-99-45

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    biybolatov-aa@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бийболатов Азамат Абусаламович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка знаков безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 11:30 GMT +322.12.2020 11:3022.12.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173873Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков безопасности

    Начальная цена

    304 905,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, Республика Дагестан, 368304, г. Каспийск, ПСБ «Каспийск»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа на основе форм счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12, далее -УПД) и иных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Табличка предупреждающая Не подходить! Охранная зона 100М 200х450ММ пластик"

    Кол-во: 154.000

    "Позиция 2"

    "Знак безопасности предупреждающий Газ! Взрывопожароопасно! 150х450ММ оцинкованная сталь/шелкография/ламинация"

    Кол-во: 154.000

    "Позиция 3"

    "Знак безопасности предупреждающий Газ! Опасно 150х450ММ оцинкованная сталь/шелкография/ламинация"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 4"

    "Знак безопасности предупреждающий Газ! Огнеопасно 150х450ММ оцинкованная сталь/шелкография/ламинация"

    Кол-во: 132.000

    "Позиция 5"

    "Знак безопасности запрещающий Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 550ММ оцинкованная сталь/пленка типа А"

    Кол-во: 97.000

    "Позиция 6"

    "Знак безопасности запрещающий P06 Доступ посторонним запрещен 550ММ оцинкованная сталь/пленка типа А"

    Кол-во: 71.000

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