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    Главная / Торги / Поставка алкогольной продукции для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка алкогольной продукции для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 08:3022.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173869Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173869

    Наименование закупки

    Поставка алкогольной продукции для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 11:55

    Документация процедуры

    Московское_УООП_Договор_КИМ_поставка.doc

    Московское_УООП_Задание_заказчика_поставка_алкогольной_продукции001.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-28-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.ivutina@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивутина Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкогольной продукции для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 08:30 GMT +322.12.2020 08:3022.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173869Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной продукции для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    263 715,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Российская Федерация, 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вино игристое Просекко ДОК белое сухое 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Вино игристое Просекко Супериоре Марка Оро Вальдоббьядене белое брют 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Вино игристое Креман д'Альзас Зеро Дозаж белое экстра брют 12ПРОЦ бутылка 0.75Л Франция"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Шампанское Брют Резерв Эксклюзив брют белое 12ПРОЦ подарочная упаковка 0.75Л Франция"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Вино белое сухое Chateau Coucheroy 12.5ПРОЦ 0.75Л Франция"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Вино белое сухое Ottella Lugana Le Creete 13ПРОЦ 0.75Л Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Вино красное сухое Villa Donoratico 14.5ПРОЦ 0.75Л бутылка Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Вино красное сухое Poliziano Chianti Colli 14ПРОЦ 0.75Л бутылка Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Вино белое сухое Pinot Grigio Lis Neris 13.5ПРОЦ 0.75Л Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Вино белое сухое Sauvignon Lis Neris 13.5ПРОЦ 0.75Л Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Вино белое сухое Babich Marlborough Sauvignon Blanc 13ПРОЦ 0.75Л Новая Зеландия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Вино белое сухое Riesling Knewitz 12.5ПРОЦ 0.75Л Германия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Вино красное сухое Vina Real Reserva 14ПРОЦ 0.75Л бутылка Испания"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Вино красное сухое Vina Real Crianza 12ПРОЦ 0.75Л бутылка Испания"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Коньяк Leyrat VSOP 40ПРОЦ 0.7Л подарочная упаковка Франция"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Коньяк Leyrat XO Elite 41ПРОЦ 0.7Л подарочная упаковка Франция"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Коньяк Leyrat XO Hors d'Age 40ПРОЦ 0.7Л деревянный футляр Франция"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Виски Speymhor 12 лет 40ПРОЦ 0.7Л в тубе Шотландия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Виски Speymhor 15-летний 40ПРОЦ 0.7Л в тубе Шотландия"

    Кол-во: 6.000

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