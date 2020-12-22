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Наименование закупки
Поставка яиц куриных для нужд филиала Томское УООП ООО «Газпром питание» Сахалинская обл., Ноглинский район, п. Вал; Сахалинский край, Ноглиский район, ЖК промбазы БТК Киринского ГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 12:08
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 3822 93-13-35
Факс
Адрес электронной почты
TrofimovaEV@gaztorg.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щекина Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка яиц куриных для нужд филиала Томское УООП ООО «Газпром питание» Сахалинская обл., Ноглинский район, п. Вал; Сахалинский край, Ноглиский район, ЖК промбазы БТК Киринского ГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 12:30 GMT +322.12.2020 12:3022.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173868Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка яиц куриных для нужд филиала Томское УООП ООО «Газпром питание» Сахалинская обл., Ноглинский район, п. Вал; Сахалинский край, Ноглиский район, ЖК промбазы БТК Киринского ГКМ
Начальная цена
725 760,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора);
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 9360.000
Кол-во: 51120.000
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