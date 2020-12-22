Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка яиц куриных для нужд филиала Томское УООП ООО «Газпром питание» Сахалинская обл., Ноглинский район, п. Вал; Сахалинский край, Ноглиский район, ЖК промбазы БТК Киринского ГКМ

    Поставка яиц куриных для нужд филиала Томское УООП ООО «Газпром питание» Сахалинская обл., Ноглинский район, п. Вал; Сахалинский край, Ноглиский район, ЖК промбазы БТК Киринского ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:3022.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173868Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173868

    Наименование закупки

    Поставка яиц куриных для нужд филиала Томское УООП ООО «Газпром питание» Сахалинская обл., Ноглинский район, п. Вал; Сахалинский край, Ноглиский район, ЖК промбазы БТК Киринского ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 12:08

    Документация процедуры

    Проект_договора_КИМ.doc

    Томское_УООП_Задание_заказчика.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3822 93-13-35

    Факс

    Адрес электронной почты

    TrofimovaEV@gaztorg.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щекина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка яиц куриных для нужд филиала Томское УООП ООО «Газпром питание» Сахалинская обл., Ноглинский район, п. Вал; Сахалинский край, Ноглиский район, ЖК промбазы БТК Киринского ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 12:30 GMT +322.12.2020 12:3022.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173868Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка яиц куриных для нужд филиала Томское УООП ООО «Газпром питание» Сахалинская обл., Ноглинский район, п. Вал; Сахалинский край, Ноглиский район, ЖК промбазы БТК Киринского ГКМ

    Начальная цена

    725 760,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора);

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Яйцо куриное столовое 1 категория ГОСТ 31654-2012 АО "Птицефабрика "Островная" Россия"

    Кол-во: 9360.000

    "Позиция 2"

    "Яйцо куриное столовое 1 категория ГОСТ 31654-2012 АО "Птицефабрика "Островная" Россия"

    Кол-во: 51120.000

    Позвонить