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Наименование закупки
Картриджи для новой техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 11:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17
Почтовый адрес
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17
Контактный телефон
+7 863 249-79-55
Факс
--
Адрес электронной почты
f0610104@rostovregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трушик Антон Федорович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Картриджи для новой техники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 00:00 GMT +322.12.2020 00:0022.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173867Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Картриджи для новой техники
Начальная цена
451 923,26
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, Ворошиловский 20/17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется в течение 8 дней с момента поставки материалов и оборудования на склад Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
Адрес местонахождения
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 12.000
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