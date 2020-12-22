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    Главная / Торги / Картриджи для новой техники

    Картриджи для новой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 00:0022.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173867Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173867

    Наименование закупки

    Картриджи для новой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 11:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону

    Юридический адрес

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Почтовый адрес

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Контактный телефон

    +7 863 249-79-55

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    f0610104@rostovregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трушик Антон Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Картриджи для новой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 00:00 GMT +322.12.2020 00:0022.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173867Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Картриджи для новой техники

    Начальная цена

    451 923,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, Ворошиловский 20/17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется в течение 8 дней с момента поставки материалов и оборудования на склад Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону

    Адрес местонахождения

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тонер Canon C-EXV59 3760C002 30000 страниц черный 1700Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Фотобарабан Canon C-EXV59/3761C002AA 000 черный 150000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Kyocera TK-6115 1T02P10NL0 черный 15000 страниц"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Kyocera TK-1200 1T02VP0RU0 черный 3000 страниц"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Kyocera TK-1110 1T02M50NXV черный 2500 страниц"

    Кол-во: 12.000

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