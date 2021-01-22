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Наименование закупки
Поставка посуды для нужд Ноябрьского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 16:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка посуды для нужд Ноябрьского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.01.2021 10:00 GMT +322.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173865Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка посуды для нужд Ноябрьского УИРС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, Иркутская область, Жигаловский район, автомобильная дорога Жигалово-Магистральный (114-й км.) Ковыктинское ГКМ, Куст № 101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Товары поставляются Покупателю в заводской упаковке и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика. Товар оплачивается Покупателем по цене, указанной в товарной накладной. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком товар в течение 30 (тридцати) (15 дней, если контрагент – СМСП) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, при наличии и на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 180.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 144.000
Кол-во: 144.000
Кол-во: 144.000
Кол-во: 216.000
Кол-во: 144.000
Кол-во: 144.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
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