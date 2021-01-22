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    Главная / Торги / Поставка посуды для нужд Ноябрьского УИРС

    Поставка посуды для нужд Ноябрьского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173865Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173865

    Наименование закупки

    Поставка посуды для нужд Ноябрьского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 16:32

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_САМЫЙ_НОВЫЙ_от_17.11.2020.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка посуды для нужд Ноябрьского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.01.2021 10:00 GMT +322.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173865Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка посуды для нужд Ноябрьского УИРС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, Иркутская область, Жигаловский район, автомобильная дорога Жигалово-Магистральный (114-й км.) Ковыктинское ГКМ, Куст № 101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Товары поставляются Покупателю в заводской упаковке и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика. Товар оплачивается Покупателем по цене, указанной в товарной накладной. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком товар в течение 30 (тридцати) (15 дней, если контрагент – СМСП) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, при наличии и на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вилка столовая Нытва Росинка нержавеющая сталь 1.8ММ 198ММ Россия"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 2"

    "Ложка столовая Нытва Росинка нержавеющая сталь 1.8ММ 195ММ"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 3"

    "Ложка чайная Нытва Росинка нержавеющая сталь 1.8ММ 137ММ"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 4"

    "Нож столовый Нытва Росинка 200ММ 1.8ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 5"

    "Кастрюля ProHotel BAR66w/o lid ind 36.5ЛИТР(ДМ³) 360ММ 360ММ нержавеющая сталь без крышки"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Кастрюля PXPO50WOL 5.9ЛИТР(ДМ³) 220ММ 155ММ нержавеющая сталь без крышки"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Кастрюля PXPO51WOL 7.2ЛИТР(ДМ³) 240ММ 160ММ нержавеющая сталь без крышки"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Кастрюля PXPO54WOL 11.9ЛИТР(ДМ³) 260ММ 225ММ нержавеющая сталь без крышки"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Кастрюля пароварка Rondell RDS-1103 5.5Л 260ММ нержавеющая сталь 3 перфорированных уровня"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Сковорода Eksi E_550032 3200МЛ 280ММ 55ММ нержавеющая сталь- алюминий-нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Сковорода с антипригарным покрытием Общепит 300ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Сковорода вок Mallony W-31L 310ММ 58ММ чугун черный с крышкой"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Крышка с ручкой и ободком Regent 280ММ нержавеющая сталь/стекло Eur-asia cookware co., ltd"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Крышка Luxstahl 300ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Гастроемкость 811-20 нержавеющая сталь 530х325х20 0.8ММ 1/1х1, с ручками"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Гастроемкость 812-2 нержавеющая сталь 327х265х65 0.8ММ 1/2х2.5"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 17"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/3х4" нержавеющая сталь 327х176х100ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 18"

    "Гастроемкость GN 1/3 Luxstahl нержавеющая сталь 327х176х150ММ 813-6"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 19"

    "Гастроемкость GN 1/1-150 Gastromix полипропилен 530х325х150ММ 1.83КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 20"

    "Гастроемкость GN 1/1-200 Gastromix полипропилен 530х325х200ММ 2КГ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 21"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/2х4" полипропилен 325х265х100ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 22"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/2Н150 Restola полипропилен 325х265х150ММ прозрачный 64116"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/3 Luxstahl поликарбонат 327х176х65ММ крышка Luxstahl из поликарбоната для GN 1/3 кт409 кт406"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 24"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/4 Luxstahl поликарбонат 265х164х65ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 25"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/4 Luxstahl поликарбонат 265х164х100ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 26"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/4 Luxstahl поликарбонат 265х164х100ММ крышка Luxstahl из поликарбоната для GN 1/4 кт411 кт410"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 27"

    "Сотейник нержавеющая сталь 2.5ЛИТР(ДМ³) 1041308630 с крышкой"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Сотейник Indokor нержавеющая сталь 155ММ 70ММ 1.7Л;ДМ3 101604"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 29"

    "Кастрюля сотейник Амет Классика-Прима 2Л нержавеющая сталь с крышкой ТРС-3 1с2347 ПАО "Ашинский металлургический завод" ГОСТ 27002-86"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Дуршлаг на подставке алюминий 300х185ММ WGCL101 N1006, кт1209"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 31"

    "Сито с ручкой Доляна Стандарт нержавеющая сталь с деревянной ручкой 240ММ 1054789"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 32"

    "Воронка 160ММ полипропилен"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 33"

    "Доска разделочная Paderno КА42593-04 полипропилен 400х300х12ММ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 34"

    "Подставка для 6 досок Luxstahl нержавеющая сталь 270х300х270СМ кт486"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 35"

    "Нож кухонный Ghidini 68х107ММ металл/пластик для чистки овощей"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 36"

    "Набор ножей для чистки и нарезки овощей 3ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Набор ножей поварских Поварская тройка С119 3ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 38"

    "Рыбочистка MVQ FSIN нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 39"

    "Нож Pintinox Professional 200ММ сталь для хлеба 00000050897/741000EM"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 40"

    "Молоток для отбивки мяса алюминий 260ММ 460Г 1008"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 41"

    "Ножеточка трехуровневая Erringen 1966 с алмазным напылением"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 42"

    "Картофелемялка Luxstahl нержавеющая сталь 450ММ кт381"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 43"

    "Нож консервный Ghidini Бабочка 180ММ нержавеющая сталь 78б,78"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 44"

    "Вилка поварская Luxstahl C24-12 нержавеющая сталь 4ММ 240ММ кт1084"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 45"

    "Венчик нержавеющая сталь 16" 400ММ 12 спиц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 46"

    "Половник Nova Home нержавеющая сталь 100МЛ 330х90ММ с ручкой"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 47"

    "Половник Luxstahl №4 нержавеющая сталь 250МЛ 380х115ММ кт1167"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 48"

    "Ложка гарнирная Luxstahl C4-06 нержавеющая сталь 200ММ кт1088 Китай"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 49"

    "Ложка соусная Eternum Дориа нержавеющая сталь 180х47х10ММ 4110315"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 50"

    "Лопатка поварская Luxstahl нержавеющая сталь/пластик 135х125ММ HP-POM638, кт1953"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 51"

    "Набор Лопатка кулинарная бамбук 4 предмета C10-A30"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 52"

    "Шумовка MGSteel нержавеющая сталь 140х430ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 53"

    "Щипцы Pintinox нержавеющая сталь 18/10 110ММ для льда и сахара 00000029535/50919100"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 54"

    "Щипцы плоские нержавеющая сталь 225х30х65ММ для пирожных YX314-9"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 55"

    "Мешок кондитерский FLEX 040 нейлон/полиуретан 400ММ 4551"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 56"

    "Насадка кондитерская ''Закрытая звезда'' Martellato нержавеющая сталь 7ММ BC 325"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 57"

    "Насадка кондитерская "Открытая роза" Martellato нержавеющая сталь 17х47ММ BA 413"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 58"

    "Кисть кондитерская 210х30ММ силикон 93-SI-CU-11"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 59"

    "Скалка с вращающимися ручками бук 500ММ ГОСТ Р 56071-2014 Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 60"

    "Скребок мягкий Luxstahl 125х90ММ полипропилен кондитерский 6600"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 61"

    "Форма для выпечки бриошей Matfer сталь с антипригарным покрытием 60х25ММ 25ШТ 04142835"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 62"

    "Поднос прямоугольный ROAL прорезиненный 450х350х25ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 63"

    "Овощерезка Borner Классика Orange металл/ пластик 5 предметов: тёрка-измельчитель, 3 вставки, плододержатель Германия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 64"

    "Пресс для чеснока Luxstahl NH9865 нержавеющая сталь кт9143"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 65"

    "Емкость для столовых приборов 120х120х150ММ полиротанг APS"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 66"

    "Кружка мерная емкость Альтернатива пластик 1500МЛ 1060008"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 67"

    "Кувшин мерный COSMOPLAST пластик 2939880 1Л 110х210ММ микс"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 68"

    "Лопатка совок для сыпучих продуктов и льда нержавеющая сталь 220х80х35ММ 1054796 Китай"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 69"

    "Бак пластиковый с крышкой для хранения и перевозки пищевых продуктов 35Л;ДМ3 синяя 926000169"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 70"

    "Емкость для сбора отходов Бак 50Л 470х460х460ММ пластик для сбора мусора с крышкой 179132"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 71"

    "Тарелка пирожковая Trianon стеклокерамика 155ММ 09415"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 72"

    "Салатник с волнообразным рельефом Trianon 400МЛ 180 стекло белый Н4918"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 73"

    "Тарелка десертная Luminarc Trianon стекло белый 195ММ E9559-1/61258/H4124"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 74"

    "Стакан LIBBEY Олд Фэшн "Гибралтар тол" стекло 207МЛ 80ММ 84ММ прозрачный 01020320"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 75"

    "Кружка Arcoroc Трианон 290МЛ стекло белая"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 76"

    "Салатник круглый Arcoroc Трианон 300МЛ 125x55ММ стеклокерамика белый H4917/30187"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 77"

    "Набор для специй Appetite FJ-2N стекло/металл солонка, перечница, салфетница 3ШТ 973584"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 78"

    "Салфетница Luxstahl Полукруг нержавеющая сталь 140х80ММ RGS-430C"

    Кол-во: 12.000

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    Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo 6005 для Отделение Биробиджан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
    Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo...
    76815
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    25.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 76977
    стаканы одноразовые, пленка пищевая
    стаканы одноразовые, пленка пищевая
    76977
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    238 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 77656
    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря
    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря
    77656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    29.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    499 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 77757
    Поставка пластиковых стаканов
    Поставка пластиковых стаканов
    77757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    29.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    690
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
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    • От 0,5%
    • До 60 дней
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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