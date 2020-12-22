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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ, Шевроле - Нива, УАЗ, Ниссан, Форд для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ, Шевроле - Нива, УАЗ, Ниссан, Форд для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 08:3022.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173862Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173862

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ, Шевроле - Нива, УАЗ, Ниссан, Форд для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 11:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 918 155-03-55

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    koeg.ryaschin@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Виталий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ, Шевроле - Нива, УАЗ, Ниссан, Форд для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 08:30 GMT +322.12.2020 08:3022.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173862Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ, Шевроле - Нива, УАЗ, Ниссан, Форд для нужд СУ «Кубаньоргэнергогаз», филиал АО «Газпром оргэнергогаз»

    Начальная цена

    559 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного счета и подписанного Сторонами акта выполненных работ произвести оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей импортного производства"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей отечественного производства"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 3"

    "Услуги по ремонту коммерческих грузовиков и автобусов . Единица измерения-нормочас на выполнение каждой операции по техническому обслуживанию и ремонту коммерческих грузовиков и автобусов"

    Кол-во: 3.000

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    Нижегородская область
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