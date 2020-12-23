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    Главная / Торги / Поставка дополнительных комплектующих для колтюбинговой установки УКРС 40 для нужд филиала Уренгойское УИРС

    Поставка дополнительных комплектующих для колтюбинговой установки УКРС 40 для нужд филиала Уренгойское УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173859Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173859

    Наименование закупки

    Поставка дополнительных комплектующих для колтюбинговой установки УКРС 40 для нужд филиала Уренгойское УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 14:32

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дополнительных комплектующих для колтюбинговой установки УКРС 40 для нужд филиала Уренгойское УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 00:00 GMT +323.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173859Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дополнительных комплектующих для колтюбинговой установки УКРС 40 для нужд филиала Уренгойское УИРС

    Начальная цена

    867 255,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, район УКПГ-1АС, БПО Уренгойское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после получения товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов.Возможность поставки по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катушка переходная БРС180х21/БРС8.25 180х21ММ 8.25-4.0-АСМЕ-2G ГОСТ 28919-91 ООО "РГМ-Нефть-Газ-Сервис""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ключ динамометрический со встроенной трещоткой Ombra A90014 1/2"DR 50-350Нм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Труборез с хомутной защелкой Reed H21/2S 32-76 419ММ 3.3КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Смазка Mobilith SHC 220 для инжектора 16000Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Развертка ручная насадная ВИЗ 60 H7 Р6М5 60ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Комплект фильтров для технического обслуживания гидросистемы установки УКРС-40 фильтрующий элемент НP-135.1.А25.А.Н.P01 1ШТ, фильтрующий элемент НP-135.2.А25.Н.Н.P01 1ШТ, фильтрующий элемент НP-135.1.А25.Н.Н.P01 1ШТ, фильтрующий элемент СS 100 А25 А 1ШТ, фильтрующий элемент НP-320.3.А25.Н.S.P01 4ШТ MP filtri"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Тяга гибкая УКРС30.09.12.00.00.00 под 60.3ММ"

    Кол-во: 1.000

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