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    Главная / Торги / Поставка табличек информационных и визиток

    Поставка табличек информационных и визиток

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.01.2021 22:0010.01.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173852Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173852

    Наименование закупки

    Поставка табличек информационных и визиток

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 09:36

    Документация процедуры

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка табличек информационных и визиток

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.01.2021 22:00 GMT +310.01.2021 22:0010.01.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173852Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табличек информационных и визиток

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, Северная промзона. Управление материально-технического снабжения и комплектации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Табличка индивидуальная 120х90ММ металл/ алюминиевый профиль/ пластик/ оргстекло 7ММ серебро серебро ООО "Гелен" Россия"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 2"

    "Табличка индивидуальная 500х60ММ металл/ алюминиевый профиль/ пластик/ оргстекло 7ММ серебро серебро ООО "Гелен" Россия"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 3"

    "Табличка индивидуальная 850х60ММ металл/ алюминиевый профиль/ пластик/ оргстекло 7ММ серебро серебро ООО "Гелен" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Табличка индивидуальная 90х60ММ металл/ алюминиевый профиль/ пластик/ оргстекло 7ММ серебро серебро ООО "Гелен" Россия"

    Кол-во: 126.000

    "Позиция 5"

    "Табличка индивидуальная 300х160ММ металл/ алюминиевый профиль/ пластик/ оргстекло 7ММ ООО "Гелен" Россия"

    Кол-во: 126.000

    "Позиция 6"

    "Карточка визитная 90х50ММ бумага 300Г/М2 4+0 в подарочном конверте 95х55ММ бумага дизайнерская 120Г/М2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Табличка офисная 255х100ММ металл серебро без вставки, со съемным пластиковым экраном, с креплением к стене полукруглая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Табличка полукруглая 200х145ММ металл серебро"

    Кол-во: 2.000

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