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    Главная / Торги / Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173849Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173849

    Наименование закупки

    Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 10:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 85146 7-09-21

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    I.Voronceva@avch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронцева Ирина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173849Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    323 933,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, РФ, г.Москва, поселение Сосенское , п.Газопровод, д.101, корпус 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель воздуха рециркулятор Мегидез РБОВ 911-МСК911 100М3 44ДБ 2х30ВТ 100М3/Ч 99.9ПРОЦ стальной корпус 1080х300х130ММ ООО "Медстальконструкция" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Облучатель воздуха рециркулятор настенный Мегидез РБОВ 911-МСК911 100М3 44ДБ 2х30ВТ 100М3/Ч 99.9ПРОЦ стальной корпус 1080х300х130ММ ООО "Медстальконструкция" Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Стойка для бесконтактной дезинфекции рук переносная WI-technology Wi-MED S-6500С-T 1Л металл с табличкой, с сенсорным диспенсером ООО "ВиндиТек" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее Grass Deso C9 изопропанол 70% для дезинфекции рук и поверхностей канистра 5Л ООО "ТД Грасс" Россия"

    Кол-во: 16.000

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