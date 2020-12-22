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Наименование закупки
Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 10:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 85146 7-09-21
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
I.Voronceva@avch.gazbez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронцева Ирина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173849Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
323 933,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, РФ, г.Москва, поселение Сосенское , п.Газопровод, д.101, корпус 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
По факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 16.000
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