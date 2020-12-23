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    Главная / Торги / Поставка металлопроката 40Х

    Поставка металлопроката 40Х

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173845Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173845

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката 40Х

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 15:23

    Документация процедуры

    Согласие_Обр.pdf

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Особые_условия_2.0.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    +7 3462 95-56-38

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    V.Vovk@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Владислав Любомирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката 40Х

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 09:00 GMT +323.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173845Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката 40Х

    Начальная цена

    930 063,57

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист 30 ГОСТ 19903 40Х"

    Кол-во: 4.200

    "Позиция 2"

    "Лист 36ММ ГОСТ19903-2015 40Х ГОСТ1577-93"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 3"

    "Лист 40ММ ГОСТ19903-2015 40Х ГОСТ1577-93"

    Кол-во: 5.600

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