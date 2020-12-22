Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электротехнического оборудования

    Поставка электротехнического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173841Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173841

    Наименование закупки

    Поставка электротехнического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 11:03

    Документация процедуры

    Декларация_СМСП.docx

    Информация_о_цепочке_собственников__включая_бенефициаров.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Список_документов.docx

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 646-12-12

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    Y.Gaydamakina@spblng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдамакина Юлия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 12:00 GMT +322.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173841Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнического оборудования

    Начальная цена

    676 379,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Кондратьево. (Координаты: 60.53006807558687, 28.119923010715954)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с техническим заданием, в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet RS-232/RS-485 в Ethernet -30...+50ГРАД ЦЕЛЬС 11-28.4В IP20 102х107х39ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Контроллер доступа Bolid С2000-2 10.2…15В 120мА 100ВТ IP20 156х107х39ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Прибор охранно-пожарной сигнализации приемно-контрольный СИГНАЛ-20П SMD 20шлейфов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Прибор охранно-пожарной сигнализации Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 4 шлейфа Touch Memory 156х107х39"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Источник питания резервный РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) 24В 4А аккумуляторные батареи Delta DTM 1226-2ШТ АЦДР.436534.006-06"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Источник питания резервный РИП-12 RS исп.50 12В 3А с интерфейсом RS-485"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Батарея аккумуляторная Delta DTM 1217 12В 17А.Ч 181х77х167ММ 5.7КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Принадлежность к приборам и аппаратуре для систем охранной сигнализации Модуль преобразователя МП 24/12 В для резервированных источников питания РИП-24 и подобных"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Блок сигнально-пусковой релейный Болид С2000-СП1 исп.01 4 реле 12-24В RS-485 -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP30 157х107х36ММ АЦДР.425412.001-01 8А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 Эстет-Сейф IP20 -40…+50ГРАД ЦЕЛЬС 45х13х10ММ НСТК.425119.015ТУ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-10 IP41 -30…+50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Устройство защиты двухполюсное Hakel УЗИП класса I+II SPC1.0 DS IP20 230/300В 20000А 10184 от импульсных перенапряжений и помех ТУ 3428-002-79740390-2007 АО Хакель"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М 511 разделов ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 АЦДР.426469.027 ПС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Блок защиты коммутационный БЗК исп.01 10-30В 150х103х35ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Набор электромонтажного инструмента для электромонтажа ProsKit 1PK-1990B"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Аккумулятор для фонаря ФОС3-5/6 Delta DT-6045 6В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Шкаф металлический Мебель Групп Сотел-17 для хранения мобильных телефонов 1850х200х200ММ RAL 7035 сталь 0.7ММ 17 ячеек"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Табличка информационная 600х300ММ ПВХ 3ММ накатка плёнки ORACAL серия 641"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 19"

    "Стенд информационный 1000х1000ММ ПВХ 3ММ полноцветная печать в профильной рамке"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Устройство зарядное ФАZА B-95 для 4-х аккумуляторов АА/ААА 220В 200мА 4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Диктофон цифровой SONY ICD-UX570B 4Gb"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Стенд информационный 2000х1500ММ ПВХ 3ММ 16 карманов А4 в профильной рамке"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Сумка Sony LCS-U21 для фотокамер черный 201x121x112ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Видеокамера цифровая Sony HDR-CX405 1080P черный 2.7ДЮЙМ 30X Memory Stick Micro 64Гб 54х60х128ММ 215Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Сумка HAMA Syscase 110 160х130х100ММ черная политекс для видеокамеры"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Металлодетектор портативный Model 2000 PRO 0.32КГ 432х55х31ММ -15...+50 9В SmartScan"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Детектор валют Ультрамаг-А36И 220В 177х68х52ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Блок распределения питания ATEN PE8108G-AX-G 100-240В IEC 60320 C14 10А 8 розеток 3М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Доводчик дверной без рычага Dorma TS-83 160КГ металл серый 245х60х46ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Устройство защиты линии DTR 2/485-L 6В 0.1А 20кА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Батарея аккумуляторная Delta DT-1226 12В 26А.Ч 167х175х126ММ 8.8КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Извещатель охранный вибрационный Шорох-3 (ИО315-10) пластик IP41 -30…+50ГРАД ЦЕЛЬС 101х45х34ММ Риэлта"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Преобразователь напряжения Болид МП-24/5В 10...30В 5В 0.8А 55х38х20ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Фильтр сетевой Most RG 6 розеток черный 220В 2200ВТ 2М 6А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Фонарь осветительный специальный Экотон ФОС 3-5/6"

    Кол-во: 6.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264405
    Поставка сендвич-панелей для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Поставка сендвич-панелей для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    264405
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 262715
    Поставка Емкости бытовых сточных вод для объекта Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области
    Поставка Емкости бытовых сточных вод для объекта Газопровод-отвод и ГРС к городам...
    262715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 75990
    Поставка МТР (Запчасти для перил)
    Поставка МТР (Запчасти для перил)
    75990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    164 930
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77259
    Фонари ФОГОР морского исполнения (Черский 93)
    Фонари ФОГОР морского исполнения (Черский 93)
    77259
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    17 746
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77684
    144-18 Топчев фонарь
    144-18 Топчев фонарь
    77684
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    6 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Ценовой запрос № 77885
    Поставка ППУ труб и соединительных деталей
    Поставка ППУ труб и соединительных деталей
    77885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    179 460
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 78184
    Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    78184
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    177 795
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "ЛОК "Витязь"
    Ценовой запрос № 78729
    Оборудование для пропускного пункта
    Оборудование для пропускного пункта
    78729
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    102 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить