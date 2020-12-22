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    Главная / Торги / Поставка инструментов и расходных частей к ним для нужд ООО "ГазПурИнсвет-Тюмень"

    Поставка инструментов и расходных частей к ним для нужд ООО "ГазПурИнсвет-Тюмень"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 08:0022.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173837Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173837

    Наименование закупки

    Поставка инструментов и расходных частей к ним для нужд ООО "ГазПурИнсвет-Тюмень"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 17:28

    Документация процедуры

    ТЗ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-50-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    sharipov@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарипов Зуфар Вахитович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструментов и расходных частей к ним для нужд ООО "ГазПурИнсвет-Тюмень"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 08:00 GMT +322.12.2020 08:0022.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173837Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов и расходных частей к ним для нужд ООО "ГазПурИнсвет-Тюмень"

    Начальная цена

    336 325,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, РФ, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после получения Товара Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Товара до объекта Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вышка Промышленник ВСП 3ШТ сталь 5.2М 1.6х2М 250КГ 168КГ ВП1652"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Термогигрометр портативный Testo 610 3В 0...100ПРОЦ -10...+50ГРАД ЦЕЛЬС 119х46х25ММ 90Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ключ радиаторный CIMCO 11 4000 3/8" 1/2" 3/4" 1" 9.5...25ММ сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Тележка гидравлическая ручная ProLift AC 25 2.5Т 1500ММ 85ММ 195ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Бокорез диэлектрический Felo 58102040 200ММ сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional 2 63Нм 0-500/0-1900ОБ/МИН быстрозажимной патрон 13ММ Li-lon 2А.Ч 18В 191х230ММ 1.49КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Тележка платформенная грузовая Стелла-техник 350 200-И 1200х600х380ММ металл 690КГ 200ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Тестер кабельный Fluke Networks MicroScanner2 UTP, FTP, SSTP 76х163х36ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Монитор тестовый для настройки камер AVT IPTEST 9800 ALL+ 1920х1080 12/48В 2.7КГ с цифровым мультиметром Wi-Fi, функция PTZ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Лестница универсальная Krause алюминий 3х12 ступеней 3-секционная 150КГ 26КГ 9.2М 010445"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Дальномер лазерный Bosch GLM 50C 0.05-50ММ +/-1.5ММ 106х45х24ММ IP54 0601072C00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Набор бит Bosch COLORED 32ШТ сталь S2 PH, PZ, SL, T(TX), TT(TR/TH), HEX 2607017063"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Круг алмазный универсальный Standard for Universal 230х22.23х2.3 2608602195 Bosch"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Сверло по стеклу и керамике копьевидное Yoko 5.0х70ММ цилиндрический хвостик"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Сверло по стеклу и керамике копьевидное Yoko 8.0х80ММ цилиндрический хвостик"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Сверло по стеклу и керамике копьевидное Yoko 10.0х90ММ цилиндрический хвостик"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Сверло по стеклу и керамике копьевидное Yoko 6.0х80ММ цилиндрический хвостик"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Бур для армированного бетона Bosch plus-7X SDS-Plus 6х100х165ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Трубогиб ручной стационарный Stalex MY-22 5/16"...1 1/4" 373215"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Набор рожковых ключей гаечных Зубр Мастер 12ШТ 27010-H12"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Лестница стремянка с органайзером Сибртех Универсал алюминий 6 ступеней 150КГ 3.5М 97896"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Круг отрезной прямой Bosch Standard по металлу 230х22.23х3.0ММ Р30 абразивный материал"

    Кол-во: 20.000

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