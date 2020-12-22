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    Главная / Торги / Поставка безалкогольных напитков для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Поставка безалкогольных напитков для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 00:0022.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173830Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173830

    Наименование закупки

    Поставка безалкогольных напитков для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 10:58

    Документация процедуры

    Проект_Договор__КИМ_от_27.11.2020.doc

    Санкт_Петербургское_УООП_Задание_заказчика_поставка_воды.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.korytnaya@gazprompitanie.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корытная Юлия Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка безалкогольных напитков для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 00:00 GMT +322.12.2020 00:0022.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173830Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка безалкогольных напитков для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    222 763,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Поставка безалкогольных напитков для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условий договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми газированная 0.5Л стекло"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 2"

    "Вода минеральная лечебно-столовая Рычал-Су газированная 0.5Л стекло"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 3"

    "Вода минеральная лечебная Ессентуки №17 газированная 0.5Л стекло"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 4"

    "Вода минеральная лечебно-столовая Ессентуки №4 газированная 0.5Л стекло"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 5"

    "Вода питьевая бутилированная Naturelia газированная 0.5Л ПЭТ"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 6"

    "Вода питьевая бутилированная Naturelia негазированная 0.5Л ПЭТ"

    Кол-во: 1632.000

    "Позиция 7"

    "Вода питьевая бутилированная природная Святой Источник газированная 0.33Л ПЭТ"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 8"

    "Вода питьевая бутилированная природная Святой Источник негазированная 0.33Л 12ШТ ПЭТ"

    Кол-во: 840.000

    "Позиция 9"

    "Вода минеральная питьевая Evian негазированная 0.33Л ПЭТ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Вода минеральная питьевая Vittel негазированная 0.33Л ПЭТ"

    Кол-во: 560.000

    "Позиция 11"

    "Вода минеральная питьевая Архыз негазированная 5Л ПЭТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 12"

    "Вода питьевая бутилированная Шишкин лес газированная 0.4Л ПЭТ"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 13"

    "Вода питьевая бутилированная Шишкин лес негазированная 0.4Л ПЭТ"

    Кол-во: 600.000

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