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    Главная / Торги / Техническое обслуживаие системы противопожарного мониторинга

    Техническое обслуживаие системы противопожарного мониторинга

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173829Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173829

    Наименование закупки

    Техническое обслуживаие системы противопожарного мониторинга

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 09:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Юридический адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Почтовый адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Контактный телефон

    +7 8422 20-85-02

    Факс

    +7 8422 20-65-66

    Адрес электронной почты

    solov-roscha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агеева Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживаие системы противопожарного мониторинга

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 09:30 GMT +322.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173829Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживаие системы противопожарного мониторинга

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных услуг производится «Заказчиком» ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», по факту оказания Услуг, не позднее 30 (Тридцатого) числа месяца, следующего за расчетным. Период оказания услуг: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Адрес местонахождения

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживаие системы противопожарного мониторинга в здании, расположенном по адресу: г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19"

    Кол-во: 12.000

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    Регион:
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