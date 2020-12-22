Техническое обслуживаие системы противопожарного мониторинга

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата оказанных услуг производится «Заказчиком» ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», по факту оказания Услуг, не позднее 30 (Тридцатого) числа месяца, следующего за расчетным. Период оказания услуг: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.