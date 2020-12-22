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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Техническое обслуживаие системы противопожарного мониторинга
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 09:14
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19
Почтовый адрес
432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19
Контактный телефон
+7 8422 20-85-02
Факс
+7 8422 20-65-66
Адрес электронной почты
solov-roscha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агеева Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживаие системы противопожарного мониторинга
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 09:30 GMT +322.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173829Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживаие системы противопожарного мониторинга
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата оказанных услуг производится «Заказчиком» ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», по факту оказания Услуг, не позднее 30 (Тридцатого) числа месяца, следующего за расчетным. Период оказания услуг: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
Адрес местонахождения
432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19
Кол-во: 12.000
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