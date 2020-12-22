Услуги по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ при пожаре

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за выполненные Исполнителем работы по техническому обслуживанию установок производится Заказчиком на основании двухстороннего акта в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о выполненных работах. Срок оказания услуг с 01 января 2021г. по 31 декабря 2021г.