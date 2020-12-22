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    Главная / Торги / Поставка рециркуляторов бактерицидной обработки

    Поставка рециркуляторов бактерицидной обработки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173823Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173823

    Наименование закупки

    Поставка рециркуляторов бактерицидной обработки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 08:14

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-13-22

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    ekrivyh@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривых Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рециркуляторов бактерицидной обработки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 12:00 GMT +322.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173823Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рециркуляторов бактерицидной обработки

    Начальная цена

    663 333,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628260 Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.Югорск, ул.Геологов 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленную продукцию осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. (Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату). Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Условия поставки: Доставка продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения, осуществляется за счет средств Поставщика. Цена за единицу продукции указана с учетом стоимости транспортных расходов, в соответствии с условиями поставки и отгрузочными реквизитами. Поставщик обязан одновременно с продукцией предоставить Покупателю сертификат качества, руководство по эксплуатации и паспорт изготовителя на русском языке, с обязательным указанием страны происхождения. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой продукции Поставщик предоставляет Покупателю транспортные накладные (Приложение №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272) накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель воздуха рециркулятор мобильный Айроклин МРБО-160-04Ф 200М2 65ДБ 1-8х15ВТ 300М3/Ч 99ПРОЦ 258ВТ 220В металлический корпус 750х230х230ММ"

    Кол-во: 20.000

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