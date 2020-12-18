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    Главная / Торги / Приобретение кабеля и электроматериалов для Хабаровского филиала

    Приобретение кабеля и электроматериалов для Хабаровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 04:0018.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173821Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173821

    Наименование закупки

    Приобретение кабеля и электроматериалов для Хабаровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 08:31

    Документация процедуры

    Приложение__1_Проект_договора_03_20.docx

    Договор_3583490.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50734

    Факс

    Адрес электронной почты

    babushkinade@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабушкина Дарья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение кабеля и электроматериалов для Хабаровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 04:00 GMT +318.12.2020 04:0018.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173821Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение кабеля и электроматериалов для Хабаровского филиала

    Начальная цена

    76 192,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата (45 дней после поставки либо 15 рабочих для МСП). Доставка 30 дней с подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель UTP 4 пары, Кат.5e, внутренний, LSZH, зеленый, 305м, ITK LC1-C5E04-122"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Кабель UTP 4 пары, Кат.5e, внутренний, PATCH, LSZH, серый, 500м, ITK LC2-C5E04-121"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Разъем RJ-45, UTP, кат.5е, ITK CS3-1C5EU"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Колпачок изолирующий для разъема RJ-45, PVC, серый, ITK CS4-11"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Патч-панель 24хRJ45, 1U, 19", UTP, кат.5е, Dual, ITK PP24-1UC5EU-D05"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Розетка компьютерная, 1 модуль, серия VIVA, белая, DKC 45037"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Кабель-канал 15х10 "ЭЛЕКОР" (144м), IEK CKK10-015-010-1-K01"

    Кол-во: 432.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель Schneider Electric Прима о/п 1кл. белый (A16-051-BI)"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 9"

    "Коробка установочная DKC PDD 2М VIVA (10033)"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 10"

    "Заглушка VIVA 1мод. бел. DKC 45016"

    Кол-во: 14.000

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