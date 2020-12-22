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    Главная / Торги / Поставка и установка на автобусы систем видеонаблюдения!

    Поставка и установка на автобусы систем видеонаблюдения!

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 07:0022.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173817Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173817

    Наименование закупки

    Поставка и установка на автобусы систем видеонаблюдения!

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 07:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурман Олег Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка и установка на автобусы систем видеонаблюдения!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 07:00 GMT +322.12.2020 07:0022.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173817Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка на автобусы систем видеонаблюдения!

    Начальная цена

    292 916,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ и счетов-фактур, оформленных в соответствии требованиями действующего законодательства РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор автомобильный 4-х канальный SOWA MVR 204 9-36В 18ВТ 1.1КГ 170х153х57ММ 1080P H.264/H.265 1хVGA/1хCVBS HDD/SSD/SD сертифицирован МВД под Постановление Правительства 969"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "AHD-видеокамера сферическая антивандальная SOWA 2 MP T221-21 2МП V30EGC2023 для транспорта 1920х1080 2.8ММ -40...+60ГРАД ЦЕЛЬС IP67 12В сертификат соответствия ПП РФ 969"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "AHD-видеокамера сферическая антивандальная SOWA 2 MP T223-21 2МП V30EGC2023 для транспорта 1920х1080 2.8ММ -40...+60ГРАД ЦЕЛЬС IP67 12В сертификат соответствия ПП РФ 969"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Устройство уличный активный микрофон Novicam AM710W 20-20000ГЦ 600ОМ IP65 65х30х20ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Кабель для систем видеонаблюдения с питанием для камер GX16-20 20М GX16М - GX16П SOWA"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Диск жесткий HDD Seagate Barracuda ST2000LM015 2ТБ SATA III 2.5" 5400ОБ/МИН 128МБ 600МБ/С"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Преобразователь напряжения Орион Вымпел ПН-30 24В 12В 35А 132х70х65ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Установка, монтаж и настройка оборудования по видеонаблюдению и видеофиксации на транспорт"

    Кол-во: 5.000

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