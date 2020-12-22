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    Главная / Торги / Поставка вина и крепкого алкоголя для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка вина и крепкого алкоголя для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173811Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173811

    Наименование закупки

    Поставка вина и крепкого алкоголя для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 21:48

    Документация процедуры

    Московское_УООП_Договор_КИМ_поставка.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-28-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.ivutina@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивутина Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вина и крепкого алкоголя для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173811Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вина и крепкого алкоголя для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    349 766,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Российская Федерация, 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вино игристое Civ&Civ Le Foglie Lambrusco dell'Emilia белое полусладкое 8ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград:Ламбруско Cantine Riunite & Civ Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Вино игристое Lambrusco dell'Emilia белое полусладкое 8ПРОЦ бутылка 0.75Л Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Вино игристое Lambrusco dell'Emilia розовое полусладкое 8ПРОЦ бутылка 0.75Л Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Вино игристое Müller Thurgau Spumante Brut белое брют 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Мюллер-Тургау Villa degli Olmi Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Вино игристое Echo Falls Prosecco белое сухое 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Глера Accolade Wines Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Вино игристое Lessini Durello белое брют 11.5ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Дурелла Cavazza Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Вино игристое Асти Перлино белое сладкое бутылка 0.75Л;ДМ3 В.Н.П. Вальса Нуова Перлино СПА 6ШТ/УПАК Италия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Вино игристое Вилла Дельи Олми Просекко Спуманте Экстра Драй белое сухое 11ПРОЦ 0.75Л Италия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Вино игристое Pinot Grigio Spumante Extra Dry белое брют 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Пино Гриджо Villa degli Olmi Италия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 10"

    "Вино игристое Pinot Grigio Rose Spumante Extra Dry розовое брют 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Пино Гриджо Villa degli Olmi Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Вино игристое Corte Dei Rovi Prosecco DOC Spumante Extra Dry белое сухое 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Глера Villa degli Olmi Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Вино игристое Corte Dei Rovi Pinot Grigio Spumante Extra Dry белое брют 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Пино Гриджио Villa degli Olmi Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Вино игристое Corte Dei Rovi Raboso Rose Spumante розовое брют 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Рабозо Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Вино игристое Corte Dei Rovi Pinot Grigio Rosato Spumante розовое брют 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Пино Гриджо Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Вино игристое Dianella белое полусладкое 8ПРОЦ бутылка 0.75Л белые сорта винограда Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Вино игристое Dianella белое сладкое 8ПРОЦ бутылка 0.75Л белые сорта винограда Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 17"

    "Вино игристое Андре Ренар белое полусладкое 10.5-12.5ПРОЦ 0.75Л Франция"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 18"

    "Вино игристое Виларнау Брют Резерва Кава белое брют 11.5ПРОЦ бутылка 0.75Л Испания"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Вино игристое Кава Виларнау Брют Розе Деликат Резерва розовое брют 12ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Гарнача, Пино Нуар Испания"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Вино игристое Biologico Prosecco Spumante Extra Dry белое сухое 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Глера Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Вино игристое Tintonelli Prosecco Spumante Extra Dry белое сухое 11ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград: Глера (Просекко): 100% Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Вино игристое Ливадия брют 12.5ПРОЦ 0.75Л; ДМ³ Россия"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 23"

    "Российское шампанское Ливадия белое полусладкое 12.5ПРОЦ 0.75Л; ДМ³"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 24"

    "Вино игристое Ламбруско дэль Эмилия белое полусладкое 8-10ПРОЦ 0.75Л Италия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 25"

    "Вино игристое Lambrusco Emilia Stella жемчужное красное полусладкое 7.5ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград:Ламбруско Италия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 26"

    "Вино игристое Lambrusco Emilia Stella жемчужное розовое полусладкое 8ПРОЦ бутылка 0.75Л Виноград:Ламбруско Италия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 27"

    "Вино красное сухое Nerd 13ПРОЦ 0.75Л бутылка Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Вино красное сухое Hipster 13ПРОЦ 0.75Л бутылка Италия"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 29"

    "Вино красное сухое Gentleman 13ПРОЦ 0.75Л бутылка Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Вино красное сухое Hacker 13ПРОЦ 0.75Л бутылка Италия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 31"

    "Вино белое сухое The Lady 12ПРОЦ бутылка 0.75Л Италия"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 32"

    "Вино белое сухое Hashtag 12ПРОЦ бутылка 0.75Л Италия"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 33"

    "Виски шотландский купажированный Jamie Stuart 3 года 40ПРОЦ бутылка 0.5Л подарочный набор с двумя бокалами Великобритания"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 34"

    "Виски шотландский купажированный William Peel 3 года 40ПРОЦ бутылка 0.5Л Великобритания"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 35"

    "Виски шотландский купажированный William Peel 3 года 40ПРОЦ бутылка 0.7Л Великобритания"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 36"

    "Виски шотландский купажированный Highland Queen 3 года 40ПРОЦ бутылка 0.5Л Великобритания"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Виски шотландский купажированный Хайлэнд Куин 3 года бутылка 0.7Л;ДМ3 Хайлэнд Куин Скоч Виски Кампани 12ШТ/УПАК"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 38"

    "Виски шотландский купажированный Хайлэнд Куин 8 лет бутылка 0.7Л;ДМ3 подарочная упаковка Хайлэнд Куин Скоч Виски Кампани 6ШТ/УПАК"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 39"

    "Виски шотландский односолодовый Томинтул Спейсайд Гленливет Олоросо Шерри Каск Финиш 12 лет бутылка 0.7Л;ДМ3 в тубе 6ШТ/УПАК"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 40"

    "Водка Kremlin Award Organic Limited Edition 0.7Л 40ПРОЦ бутылка в деревянной коробке ООО "ЛВЗ" Фортуна""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 41"

    "Водка Kremlin Award 0.7Л 40ПРОЦ бутылка подарочная упаковка с 2 стопками ООО "ЛВЗ" Фортуна""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 42"

    "Джин The London №1 Original Blue Gin 47ПРОЦ 0.7Л подарочная упаковка "телефонная будка"" Великобритания"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 43"

    "Джин Mohn 45ПРОЦ 0.7Л бутылка Эстония"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 44"

    "Джин Filliers Dry 43.7ПРОЦ 0.5Л бутылка Бельгия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 45"

    "Коньяк армянский Tigranakert XO 8лет 40ПРОЦ 0.5Л подарочная упаковка с 2 бокалами Армения"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 46"

    "Коньяк армянский Ной Араспел 3 года 40ПРОЦ 0.7Л подарочная упаковка Армения"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 47"

    "Коньяк армянский Ной Араспел 5лет 40ПРОЦ 0.7Л подарочная упаковка Армения"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 48"

    "Коньяк армянский Ной Араспел 5лет 40ПРОЦ 0.7Л Армения"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 49"

    "Коньяк Kremlin Award 7лет 40ПРОЦ 0.7Л подарочная упаковка Армения"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 50"

    "Коньяк Kremlin Award 10лет 40ПРОЦ 0.7Л подарочная упаковка Армения"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 51"

    "Коньяк Gautier VS 40ПРОЦ 0.7Л подарочная упаковка Франция"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 52"

    "Коньяк Меуков VS 0.5Л;ДМ3 подарочная упаковка 6ШТ/УПАК Франция Дистиллери де Мата С.А.С."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 53"

    "Коньяк армянский Кочари 10лет 40ПРОЦ 0.5Л подарочная упаковка Армения"

    Кол-во: 6.000

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