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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка рациона питания (20218087)

    ТГСтаврополь Поставка рациона питания (20218087)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173810Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173810

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка рациона питания (20218087)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 21:02

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020__7_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка рациона питания (20218087)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173810Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка рациона питания (20218087)

    Начальная цена

    2 522 850,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Ставропольский край, пос. Рыздвяный, ул. Восточная, д.5а (База УМТСиК №1)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка в 2020г. за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рацион питания сухой паек повседневный ИРП-П индивидуальный суточный 1.8КГ 22МЕС ООО "Спецпит""

    Кол-во: 1529.000

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