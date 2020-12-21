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Наименование закупки
Поставка средств радиосвязи для Самарского филиала ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 18:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+34 127 212 917 доб. 9915541372
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
o.opanasyuk@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Опанасюк Ольга Павловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств радиосвязи для Самарского филиала ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 08:00 GMT +321.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173801Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств радиосвязи для Самарского филиала ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 10а Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата 100% после поставки через 30 кал.дней (для МСП через 15 раб.дней). Доставка и разгрузка Товара силами и за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 2.000
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