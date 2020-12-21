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    Главная / Торги / Поставка средств радиосвязи для Самарского филиала ПАО "Ростелеком"

    Поставка средств радиосвязи для Самарского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173801Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173801

    Наименование закупки

    Поставка средств радиосвязи для Самарского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 18:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +34 127 212 917 доб. 9915541372

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    o.opanasyuk@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Опанасюк Ольга Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств радиосвязи для Самарского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 08:00 GMT +321.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173801Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств радиосвязи для Самарского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 10а Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% после поставки через 30 кал.дней (для МСП через 15 раб.дней). Доставка и разгрузка Товара силами и за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приемник оптический Vector Lambda PRO-70"

    Кол-во: 2.000

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