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Наименование закупки
Поставка перчаток одноразовых виниловых для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 17:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3462 75-23-18
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
dda@sur.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Двойченко Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка перчаток одноразовых виниловых для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 12:30 GMT +321.12.2020 12:3021.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173800Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка перчаток одноразовых виниловых для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс".
Начальная цена
298 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628418, Российская Федерация, ХМАО – Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ст. Промышленная, Сургутский филиал ООО «Газпромтранс»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за фактически поставленное количество товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 календарных дней после передачи товара Покупателю и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12, (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Товар доставляется Поставщиком Покупателю автомобильным или иным транспортом до склада Покупателя. Транспортные расходы, стоимость упаковки включена в стоимость Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 14900.000
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