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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка алкогольной продукции (вина)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 17:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алкогольной продукции (вина)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 11:00 GMT +321.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173799Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алкогольной продукции (вина)
Начальная цена
105 243,48
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме на основании счёта Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, расчет производится в течение 20 (двадцати) дней с момента поставки Товара на склад Покупателя. Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю партиями в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Заявки от Покупателя. При этом, Поставщик должен обеспечить возможность экстренной доставки Товара в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя. Поставка всего объёма товара осуществляется в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Кол-во: 48.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 18.000
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