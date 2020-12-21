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    Главная / Торги / Поставка алкогольной продукции (вина)

    Поставка алкогольной продукции (вина)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173799Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173799

    Наименование закупки

    Поставка алкогольной продукции (вина)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 17:27

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкогольной продукции (вина)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 11:00 GMT +321.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173799Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной продукции (вина)

    Начальная цена

    105 243,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме на основании счёта Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, расчет производится в течение 20 (двадцати) дней с момента поставки Товара на склад Покупателя. Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю партиями в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Заявки от Покупателя. При этом, Поставщик должен обеспечить возможность экстренной доставки Товара в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя. Поставка всего объёма товара осуществляется в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вино игристое Корте Дей Рови Просекко Спуманте Экстра Драй белое сухое 11ПРОЦ бутылка 0.75Л; ДМ³ Виноград: Глера (Просекко): 100% Villa degli Olmi Италия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 2"

    "Вино белое сухое Cari Lentozzi Pinot Grigio delle Venezie 11.5% бутылка 0.75Л; ДМ³ Италия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Вино красное сухое El Paro Cabernet Sauvignon-Merlot 12.5ПРОЦ 0.75Л; ДМ³ бутылка Чили"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 4"

    "Вино белое сухое Vivo Greto столовое 13ПРОЦ бутылка 0.75Л"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 5"

    "Вино белое сухое El Paro Chardonnay-Sauvignon Blanc 12% бутылка 0.75Л; ДМ³ Чили"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 6"

    "Вино красное сухое Vivo Greto столовое 13ПРОЦ 0.75Л бутылка"

    Кол-во: 18.000

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