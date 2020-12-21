Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме на основании счёта Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, расчет производится в течение 20 (двадцати) дней с момента поставки Товара на склад Покупателя. Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю партиями в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Заявки от Покупателя. При этом, Поставщик должен обеспечить возможность экстренной доставки Товара в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя. Поставка всего объёма товара осуществляется в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания договора.