Поставка запасных частей к прачечному оборудованию

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс в размере 100 % (сто процентов) от общей стоимости Товара (п.1.2.) оплачивается на основании представленного Поставщиком счета в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. Поставщик должен поставить на склад Покупателя весь объем Товара, указанный в Приложении №1, в течение 6-8 недель без учета новогодних и рождественских каникул с даты подписания настоящего Договора, указанной на первом листе Договора. Доставка на склад Покупателя осуществляется силами Поставщика.