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    Главная / Торги / Поставка компьютерной техники (ноутбуков) для нужд ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка компьютерной техники (ноутбуков) для нужд ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173794Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173794

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной техники (ноутбуков) для нужд ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 16:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 903 186-33-71

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    a.minin@gb.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минин Артемий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерной техники (ноутбуков) для нужд ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 14:00 GMT +323.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173794Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной техники (ноутбуков) для нужд ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    552 133,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, поселение Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.5, г. Москва, Россия, 108814Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется путем постоплаты через 30 (15) рабочих дней после получения товара. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу поселение Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.5, г. Москва, Россия

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Acer Extensa EX215-31-C1JG 15.6ДЮЙМ 1920х1080 Intel Celeron N4020 1.1ГГц 4ГБ DDR4 Intel UHD Graphics 600 128ГБ SSD Wi-Fi, Bluetooth Microsoft Windows 10 Home 1.94КГ черный NX.EFTER.00F"

    Кол-во: 16.000

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