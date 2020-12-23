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Наименование закупки
Поставка компьютерной техники (ноутбуков) для нужд ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 16:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 903 186-33-71
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
a.minin@gb.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минин Артемий Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной техники (ноутбуков) для нужд ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 14:00 GMT +323.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173794Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники (ноутбуков) для нужд ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
552 133,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, поселение Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.5, г. Москва, Россия, 108814Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется путем постоплаты через 30 (15) рабочих дней после получения товара. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу поселение Сосенское, п.Газопровод, д.101, корп.5, г. Москва, Россия
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 16.000
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