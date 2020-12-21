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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции (труба металлическая, отводы, тройники, фланцы и др.) для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Поставка трубной продукции (труба металлическая, отводы, тройники, фланцы и др.) для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173788Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173788

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции (труба металлическая, отводы, тройники, фланцы и др.) для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 16:42

    Документация процедуры

    ТЗ_на_трубную_продукцию.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-50-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    shishkin@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубной продукции (труба металлическая, отводы, тройники, фланцы и др.) для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 08:00 GMT +321.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173788Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции (труба металлическая, отводы, тройники, фланцы и др.) для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Начальная цена

    746 480,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после получения Товара Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Товара до объекта Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура стальная 10-А-II А300 10ММ 2.9М ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 2"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5ММ Ст3пс5/сп5 12М ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.090

    "Позиция 3"

    "Швеллер стальной горячекатаный 10У 12М Ст3пс5/сп5 ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 0.156

    "Позиция 4"

    "Труба электросварная 108х4ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.939

    "Позиция 5"

    "Труба электросварная 89х4ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.443

    "Позиция 6"

    "Труба электросварная 219х6ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.378

    "Позиция 7"

    "Труба электросварная 159х5ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.490

    "Позиция 8"

    "Труба электросварная 76х3.5ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.271

    "Позиция 9"

    "Труба электросварная 57х3.5ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.358

    "Позиция 10"

    "Труба электросварная 325х6ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.567

    "Позиция 11"

    "Труба ВГП 40х3.5ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.072

    "Позиция 12"

    "Труба ВГП 20х2.8ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 13"

    "Труба ВГП 15х2.8ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.031

    "Позиция 14"

    "Труба ВГП 25х3.2ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.043

    "Позиция 15"

    "Труба ВГП 32х3.2ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.056

    "Позиция 16"

    "Отвод 90°-48.3x2.6-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Отвод 90°-108x4-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 18"

    "Отвод 90°-89x3.5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Отвод 90°-76x3.5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Отвод 90°-133x4-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 21"

    "Отвод 90°-57x3.5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Отвод 90°-159x5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 23"

    "Отвод 90°-42.4x2.6-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Отвод 90°-33.7x2.3-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Тройник 159x4.5-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Тройник 57x3-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Тройник 76x3.5-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Тройник 89x3.5-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 29"

    "Тройник 108x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Тройник 133x4-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Тройник 48.3x2.6-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Тройник 33.7x2.3-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Переход 42.4x2.6-33.7x2.3-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Переход 108x4-89x3.5-09ГС ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 35"

    "Переход 133x5-108x4-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Переход 89x4-76x3-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 37"

    "Переход 76x3.5-57x3-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Переход 57x3.5-45x2.5-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Переход 159x4.5-108x1-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Переход 159x5-133x4.5-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 41"

    "Переход 48.3x2.6-42.4x2.6-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 42"

    "Фланец стальной-1 200-16-20 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Фланец стальной-1 50-16-20 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Фланец стальной-1 80-16-20 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 45"

    "Фланец стальной-1 65-16-20 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 46"

    "Фланец стальной-1 100-16-20 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 47"

    "Фланец стальной-1 125-16-20 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 48"

    "Фланец стальной-1 150-16-20 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 49"

    "Тройник 42.4x2.6-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

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