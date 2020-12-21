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Наименование закупки
Поставка трубной продукции (труба металлическая, отводы, тройники, фланцы и др.) для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 16:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Контактный телефон
+7 3452 54-50-15
Факс
Адрес электронной почты
shishkin@gazoil-plaza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубной продукции (труба металлическая, отводы, тройники, фланцы и др.) для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 08:00 GMT +321.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173788Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции (труба металлическая, отводы, тройники, фланцы и др.) для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"
Начальная цена
746 480,82
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625026, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней после получения Товара Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Товара до объекта Заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.090
Кол-во: 0.156
Кол-во: 0.939
Кол-во: 0.443
Кол-во: 0.378
Кол-во: 0.490
Кол-во: 0.271
Кол-во: 0.358
Кол-во: 0.567
Кол-во: 0.072
Кол-во: 0.040
Кол-во: 0.031
Кол-во: 0.043
Кол-во: 0.056
Кол-во: 10.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 66.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 2.000
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