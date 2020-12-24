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    Главная / Торги / Поставка материалов для дефектоскопии

    Поставка материалов для дефектоскопии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173782Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173782

    Наименование закупки

    Поставка материалов для дефектоскопии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 16:05

    Документация процедуры

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Особые_условия_2.0.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    +7 3462 95-56-38

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    V.Vovk@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Владислав Любомирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для дефектоскопии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 13:00 GMT +324.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173782Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для дефектоскопии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный Репер для труб D114 линия АРГО толщина 1.6ММ с маркировочными цифрами"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный "Репер" для труб D-159 линия "АРГО" с маркировочными цифрами толщиной 1,6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный "Репер" для труб D-219 линия "АРГО" с маркировочными цифрами толщиной 1,6ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный "Репер" для труб D-325 линия "АРГО" с маркировочными цифрами толщиной 1,6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный "Репер" для труб D-426 линия "АРГО" с маркировочными цифрами толщиной 1,6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный "Репер" для труб D-530 линия "АРГО" с маркировочными цифрами толщиной 1,6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный "Репер" для труб D-720 линия "АРГО" с маркировочными цифрами толщиной 1,6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запчасть к оборудованию рентгенологическому Пояс маркировочный D-1020ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Экран рентгеновский УПВ-2 30х40СМ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 10"

    "Запчасть к оборудованию рентгенологическому Знак №2 Арго маркировочный 8ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Запчасть к оборудованию рентгенологическому Комплект маркировочных знаков АРГО Латиница №2 8ММ ООО Литас ГОСТ 15843-79"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Приспособление радиографического контроля Эталон чувствительности канавочный Fe №1 (№11)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Приспособление радиографического контроля Эталон чувствительности канавочный № 12 (Fe) с калибровкой"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Эталон чувствительности канавочный с калибровкой №13 (Fe)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Бумага неактиничная светонепроницаемая красно-черная 120Г/М2 1050ММ ГОСТ 4665-62"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 16"

    "Комплектующие Набор мер оптической плотности НМОП ГОСТ 7512-82"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Оборудование Фотофонарь неактиничный настенный Рубин-3Т с таймером, с двумя уровнями яркости"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Литеры маркировочные Арго №5 цифры 5х3.2х1ММ 10 цифр по 30ШТ, по 20 знаков "дефис" и "стрелка" 340ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Резак офисный роликовый KW-Trio 3919 А6-А3 480ММ 15ЛИСТ"

    Кол-во: 1.000

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