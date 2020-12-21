Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка низковольтного электрооборудования

    Поставка низковольтного электрооборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:3021.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173780Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173780

    Наименование закупки

    Поставка низковольтного электрооборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 16:27

    Документация процедуры

    Опросной_лист_03.1079.3664_ИОС1.1.ОЛ1.PDF

    Опросный_лист_03.1079.3664_ИОС1.1.0Л2.PDF

    Опросный_лист_03.1079.3664_ИОС1.1.0Л3.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 499 580-22-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    asabitov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сабитов Абдэлла Исхакович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка низковольтного электрооборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 09:30 GMT +321.12.2020 09:3021.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173780Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка низковольтного электрооборудования

    Начальная цена

    389 874,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629745, Тюменская область, ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский; 628126,Тюменская область, ХМАО-Югра, п. ПриобьеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 15 (пятнадцати ) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включаются в стоимость Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ Опросной лист-заказ №03.1079.3664-ИОС1.1.ОЛ1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф серверный настенный ITK LINEA W 19ДЮЙМ 15U 600х600ММ металл/стекло RAL7035 WR3-15U66-GF"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Блок розеток с выключателем ЦМО Rem-16 7 розеток алюминий R-16-7S-V-440 IEC 60320 C20 16А 220-250В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Источник бесперебойного питания Штиль SR1101SL 482х88х450ММ 220В 20А 1КВ.А для шкафа 19""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ящик управления освещением ЯУО9601-3474 IP54 УХЛ3 32А VYUO96013474 Электроспектр"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Щит распределительный навесной электрический ШР-1 IP54 Опросный лист 03.1079.3664-ИОС1.1.0Л3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Щит распределительный навесной электрический ШР-2 IP54 Опросный лист 03.1079.3664-ИОС1.1.0Л3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Щит распределительный навесной электрический ШР-3 IP54 Опросный лист 03.1079.3664-ИОС1.1.0Л3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Щит распределительный навесной электрический ШР-4 IP54 Опросный лист 03.1079.3664-ИОС1.1.0Л3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Щит распределительный навесной электрический ШР-5 IP54 Опросный лист 03.1079.3664-ИОС1.1.0Л3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Щит распределительный навесной электрический ШР-6 IP54 Опросный лист 03.1079.3664-ИОС1.1.0Л3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Щит распределительный навесной электрический ШР-7 IP54 Опросный лист 03.1079.3664-ИОС1.1.0Л3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Щит распределительный навесной электрический ШО IP54 Опросный лист 03.1079.3664-ИОС1.1.0Л3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Шкаф гарантированного питания № 03.1079.3664-ИОС1.1.0Л2 IP31 с АВР"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264235
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    264235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 263837
    Поставка электроматериалов для Пеледуйской БМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка электроматериалов для Пеледуйской БМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    263837
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 78517
    Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»
    Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского...
    78517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    478 988
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 80405
    Закупка устройства автоматического ввода резерва для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Закупка устройства автоматического ввода резерва для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    80405
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    11 358
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 83825
    Поставка боксов приборных для нужд стройки "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", код стройки 056-2002782
    Поставка боксов приборных для нужд стройки "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов...
    83825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    243 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 83829
    Поставка приборных боксов для нужд стройки "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", код стройки 056-2002783
    Поставка приборных боксов для нужд стройки "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов...
    83829
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    243 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 84677
    Поставка шита для объекта КС
    Поставка шита для объекта КС
    84677
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    249 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить