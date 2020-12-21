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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

    Поставка строительных материалов для ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173775Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173775

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 15:35

    Документация процедуры

    Техническое_задание_Строительные_материалы.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-22-30

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    ltihonova@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173775Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

    Начальная цена

    980 613,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169318, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок дверной остекленный Alutech ALT.W62 алюминиевый профиль RAL 1016 1900х1221ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Блок дверной остекленный Alutech ALT.W62 алюминиевый профиль RAL 1016 1940х300ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Блок дверной остекленный Alutech ALT.W62 алюминиевый профиль RAL 1016 1930х1221ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Блок дверной остекленный Alutech ALT.W62 алюминиевый профиль RAL 1016 1940х1221ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Плита потолочная Armstrong Dune NG Board 600х600х15ММ белый 5.76М2"

    Кол-во: 109.440

    "Позиция 6"

    "Направляющая основная Албес Евро 24/38 3700ММ белый"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 7"

    "Поперечная Албес Евро 24/29 1200ММ белый"

    Кол-во: 406.000

    "Позиция 8"

    "Поперечная Албес Евро 24/29 600ММ белый"

    Кол-во: 406.000

    "Позиция 9"

    "Профиль угловой Албес PL 19ММ 24ММ 3000ММ сталь оцинкованная белый"

    Кол-во: 83.000

    "Позиция 10"

    "Плита потолочная Armstrong Orcal Board Lay-in Plain Bioguard 600х600х15ММ RAL 9010 6.48М2"

    Кол-во: 162.000

    "Позиция 11"

    "Рейка Албес A100AS 4000ММ белый матовый"

    Кол-во: 220.000

    "Позиция 12"

    "Гребенка Албес BTS 4000ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Профиль угловой PL 19х24 RUS 19ММ 24ММ 3000ММ алюминий белый 45ШТ/УП А903Ст01"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Подвес Албес Альфа-V для подвесной системы Албес металл"

    Кол-во: 245.000

    "Позиция 15"

    "Линолеум Tarkett Acczent Mineral As-1000 07 гетерогенный коммерческий 34-43 класс 2ММ 3000х20000ММ 0.7ММ серый AS-1000 07"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 16"

    "Растворитель Р-4 канистра 10000МЛ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 17"

    "Порог-угол антискользящий Safetystep 105х30х3000 алюминий, термоэластопласт под три резиновых вставки"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 18"

    "Полоса антискользящая Safetystep под три вставки 103х5.5х3000ММ алюминий, термоэластопласт"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 19"

    "Уплотнитель вставка в алюминиевый профиль 30х4.5ММ термоэластопласт черный 60М Safetystep"

    Кол-во: 396.000

    "Позиция 20"

    "Стеклообои Practic Glass Band Диагональ 5160-25 под покраску 1х25М 145Г/М2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Блок дверной ДПВ Д Б ПР ПВХ, сэндвич 2100х700ММ ГОСТ 30970-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Блок дверной ДПВ Д Б ПР ПВХ, стекло бронза 2100х700ММ ГОСТ 30970-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Блок дверной ДПВ Д Б ПР ПВХ, стекло бронза/сэндвич 2100х700ММ ГОСТ 30970-2014"

    Кол-во: 2.000

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