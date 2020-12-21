Поставка строительных материалов для ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.