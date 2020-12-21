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Наименование закупки
Поставка строительных материалов для ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 15:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-22-30
Факс
+7 8216 77-22-54
Адрес электронной почты
ltihonova@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов для ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173775Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.
Начальная цена
980 613,24
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169318, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 109.440
Кол-во: 66.000
Кол-во: 406.000
Кол-во: 406.000
Кол-во: 83.000
Кол-во: 162.000
Кол-во: 220.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 245.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 396.000
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