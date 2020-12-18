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    Главная / Торги / СРОЧНО поставка оборудование в Кировский филиал ПАО "Ростелеком"

    СРОЧНО поставка оборудование в Кировский филиал ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173773Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173773

    Наименование закупки

    СРОЧНО поставка оборудование в Кировский филиал ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 14:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-39

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Aleksey.melikhov@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мелихов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СРОЧНО поставка оборудование в Кировский филиал ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173773Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СРОЧНО поставка оборудование в Кировский филиал ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до 24.12.2020, оплата: расчет 100% в течении 15 календарных дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камера системы видеонаблюдения внутренняя Beward SV3210D 3.6мм 2560x1944пикс 1/2.8""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Диск жесткий внутренний HDD Seagate Exos X16 ST12000NM001G 3.5" 12Тбайт SATA III 7200об/мин"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Инжектор питания PoE Beward STL-01P 100...240Впер 48Впст 2xRJ45 15.4Вт IEEE 802.3af"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кабель соединительный интерфейсный ACD-SFF8087-SATASB-10M 1м SFF8087-SATA SB"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Контроллер RAID Adaptec ASR-6805 SGL 2270100-R 8 портов 0/1/1E/10/5/5EE/6/50/60/JBOD"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Корзина для жесткого диска PROCase A3-305SATA3 2.5, 3.5" 5xHDDs SAS, SATA"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Аппаратно-программный комплекс МИР Р110-098 для системы видеонаблюдения DDR4 4Гбайт Intel Original Core i3 9100 процессор, клавиатура+мышь Oklick 620M, монитор PHILIPS 223V5LHSB2 21.5", кронштейн, кабель соединительный HDMI - HDMI 2м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Программное обеспечение лицензия Macroscop ST x64"

    Кол-во: 2.000

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