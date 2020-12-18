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Наименование закупки
СРОЧНО поставка оборудование в Кировский филиал ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 14:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 831 430-80-39
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
Aleksey.melikhov@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мелихов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СРОЧНО поставка оборудование в Кировский филиал ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173773Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРОЧНО поставка оборудование в Кировский филиал ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка до 24.12.2020, оплата: расчет 100% в течении 15 календарных дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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