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    Главная / Торги / СРОЧНАЯ поставка считыватели биометрические в ф-л в Удмуртской Республике

    СРОЧНАЯ поставка считыватели биометрические в ф-л в Удмуртской Республике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 15:3017.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173768Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173768

    Наименование закупки

    СРОЧНАЯ поставка считыватели биометрические в ф-л в Удмуртской Республике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 14:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (846) 330-30-20

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    u.popova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ульяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СРОЧНАЯ поставка считыватели биометрические в ф-л в Удмуртской Республике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 15:30 GMT +317.12.2020 15:3017.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173768Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СРОЧНАЯ поставка считыватели биометрические в ф-л в Удмуртской Республике

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, 426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 292Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Желательно наличие ЭДО. Оплата 15 кал. дней после поставки (для МСП) с Заключением разового Договра. Стоимость доставки прошу включить в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Считыватель биометрический терминал доступа с распознаванием лиц РусГард RusGuard R20-Face (8T) Ethernet 10/100, RS-232, Wiegand 26/34/50, релейный выход"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Считыватель биометрический терминал доступа с распознаванием лиц для установки на турникет, измерением температуры, контролем наличия маски на лице РусГард RusGuard R20-Face (8T) Thermometer Ethernet, RS-232, Wi-Fi, Wiegand 26/34/50"

    Кол-во: 1.000

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