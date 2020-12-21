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    Главная / Торги / Поставка комплектов крепления ВЛС для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Поставка комплектов крепления ВЛС для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173765Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173765

    Наименование закупки

    Поставка комплектов крепления ВЛС для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 14:23

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Техническое_задание__1.docx

    Техническое_задание__2.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов крепления ВЛС для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173765Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов крепления ВЛС для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    233 333,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект Геоскан крепления ВЛС АГМ МС.03 и фотокамеры Sony a6000 к БПЛА «Геоскан 401»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Комплект Геоскан крепления ВЛС АГМ МС.03 и фотокамеры Sony a6000 к БПЛА «Геоскан 401»"

    Кол-во: 1.000

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