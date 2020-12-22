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    Главная / Торги / Поставка плитки

    Поставка плитки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173763Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173763

    Наименование закупки

    Поставка плитки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 14:02

    Документация процедуры

    image34636.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-32-13

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    AksenovLK@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аксенов Леонид Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плитки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 11:00 GMT +322.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173763Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плитки

    Начальная цена

    411 291,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 30 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плитка тротуарная Урбан Хеви 300х300ММ 100ММ базальт"

    Кол-во: 68.250

    "Позиция 2"

    "Плитка тротуарная Урбан Хеви 300х300ММ 100ММ гранит"

    Кол-во: 31.250

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