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Наименование закупки
Поставка газоанализаторов ФП для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году_ПЭН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 14:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-67-23
Факс
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Адрес электронной почты
nemtinovmi@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Немтинов Михаил Иванович
Место рассмотрения предложений
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Поставка газоанализаторов ФП для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году_ПЭН
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 07:00 GMT +321.12.2020 07:0021.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173760Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газоанализаторов ФП для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2020 году_ПЭН
Начальная цена
956 762,75
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 15 рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 10.000
Кол-во: 9.000
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