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    Главная / Торги / Поставка приборов пожарной сигнализации

    Поставка приборов пожарной сигнализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173748Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173748

    Наименование закупки

    Поставка приборов пожарной сигнализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 14:07

    Документация процедуры

    4._Шаблон_договора_ТД_с_ТР__НДС__1377136_v6_.doc

    4._Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_ТР__НДС__1377137_v4_.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-11-20 доб. 2

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    m.yarantsev@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яранцев Максим Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов пожарной сигнализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173748Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов пожарной сигнализации

    Начальная цена

    400 628,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расширитель адресный восьмизонный С2000-АР8 8...11В -30...+50ГРАД ЦЕЛЬС 156х107х39ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Расширитель адресный С2000-АР2 (С-2000-АР2 исполнение 02) 8...11В -30...+50ГРАД ЦЕЛЬС 56х38х20ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Блок индикации С2000-БИ исп. 02 10-28В 3ВТ 340х170х25.5ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Блок индикации и управления С2000-ПТ 4В 3ВТ 170х340х25ММ ГОСТ 24606.1-81"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Блок индикации С2000-БКИ 10.2…28.4В 3ВТ 340х170х27.5ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Блок исполнительный релейный С2000-СП1 исполнение 01 10.2…28.4В 300мА 4ВТ 157х107х36ММ 0.35КГ -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исполнение 100 IP68 НЗ -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 500мА 130х20х20ММ Магнито-Контакт"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный Полисервис ИПДЛ-Д-II/4Р 8-28В 90х82х95ММ IP41 20МА -25...+55ГРАД ЦЕЛЬС 0.45КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Извещатель пожарный дымовой двухточечный ИП-2.4 для разделенных пространств 10-30В 100х48/52х37ММ -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ДИП-3С-У (ИП 212-3СУ) IP40 -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-58 (ЕСО1003) 8-30В IP40 -30...+70ГРАД ЦЕЛЬС 10С без базы"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 9-28В 90х105х50ММ IP41 0.1мА -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС пластик красный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Извещатель пожарный ручной Магнито-Контакт ИП 535-26 ''Север'' 10-30В 169х127х8ММ IP66 -55...+60ГРАД ЦЕЛЬС 0.5КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Извещатель пожарный ручной адресный Болид ИПР-513-3АМ 8-11В 95х91х34ММ IP40 -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС пластик красный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый Болид С2000-ИП 8-11В 100х47ММ IP41 10мА -30...+65ГРАД ЦЕЛЬС пластик белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный Сибирский Арсенал ИП 101-3А-А3R 10-25В 62х34ММ IP30 -30...+76ГРАД ЦЕЛЬС 64-76ГРАД ЦЕЛЬС 0.02КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Контроллер двухпроводной линии связи Болид С2000-КДЛ 10.2-28.4В 156х107х39ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Прибор управления пожаротушением Болид С2000-КПБ 10.2-28.4В 156х107х39ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Оповещатель пожарный звуковой ВС-07Е-Ех-ЗИ 100ДБ 12-24В 1ЕхdIIСT6GbХ IP65 95х85х135ММ АО "Эридан""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Оповещатель звуковой охранно-пожарный Свирель-2 исп.02 105Дб 12В -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС 66х92х118ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Оповещатель пожарный звуковой Антишок 100ДБ 6-30В IP53 80х60х28ММ ООО "ИВС-Сигналспецавтоматика""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Оповещатель комбинированный охранно-пожарный свето-звуковой SLT Марс 24-КП 24В 110ДБ красный IP52 -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС 90х90х43ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Табло световое Блик-С-12 Выход 12В 1.4х31.6х11.2СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP41"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Табло световое ЛЮКС-24-К Автоматика отключена 24В 30х10х2.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Табло световое ЛЮКС-24-К Газ! Не входи! 24В 30х10х2.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Табло световое ЛЮКС-12 Автоматика отключена 12В 30х10х2.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Табло световое ЛЮКС-12 Аэрозоль Не входи 12В 30х10х2.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Табло световое ЛЮКС-24-К Аэрозоль Не входи 24В 30х10х2.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Табло световое ЛЮКС-12 Газ! Не входи! 12В 30х10х2СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Табло световое ЛЮКС-24-К Аэрозоль Уходи 24В 30х10х2.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Табло световое ЛЮКС-12-К Аэрозоль Уходи 12В 30х10х2.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Табло световое ЛЮКС-12 Газ Уходи 12В 30х10х2.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Табло световое ЛЮКС-24-К Газ! Уходи! 24В 30х10х2.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Табло световое Блик-С-24 New Выход 24В 1.4х31.6х11.2СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP41"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 35"

    "Преобразователь интерфейса Болид С2000-ПИ RS-232/RS-485 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС 10-28В IP41 102х107х39ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Прибор управления пожаротушением Болид С2000-АСПТ на одно направление 24В 305х255х95ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид С2000-М 10.2-28.4В 511 разделов -10...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP30 140х114х25ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид С2000-ПУ 10.2-28.4В -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС 35х103х150ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Источник питания резервированный Болид РИП-12 исп.01 12В 3А 255х310х95ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Источник питания резервированный Болид РИП-24 исп.01 24В 3А 340х270х100ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 41"

    "Релейный усилитель УК-ВК/02 2 канала 10А 12/220В 94х80х60ММ IP30"

    Кол-во: 5.000

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