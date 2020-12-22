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    Главная / Торги / Закупка ноутбуков

    Закупка ноутбуков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 15:0022.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173746Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173746

    Наименование закупки

    Закупка ноутбуков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 13:29

    Документация процедуры

    Ноутбуки_запрос_Газпром_капитал.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061

    Контактный телефон

    +7 921 334-30-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.solovieva@gazpromcapital.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьева Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ноутбуков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 15:00 GMT +322.12.2020 15:0022.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173746Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ноутбуков

    Начальная цена

    65 486,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28 корпус 2, литер Д, 4 этаж, комната 416Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук HP ProBook 470 G5 17.3ДЮЙМ 1920х1080 Intel Core i5-8250U 1.6ГГц 8ГБ Nvidia GeForce GT 930MX 256ГБ SSD DDR4 WiFi, Bluetooth Microsoft Windows 10 Professional 2.5КГ серебристый 2RR73EA"

    Кол-во: 1.000

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