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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка ноутбуков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 13:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061
Контактный телефон
+7 921 334-30-16
Факс
Адрес электронной почты
d.solovieva@gazpromcapital.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьева Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ноутбуков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 15:00 GMT +322.12.2020 15:0022.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173746Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ноутбуков
Начальная цена
65 486,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28 корпус 2, литер Д, 4 этаж, комната 416Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061
Кол-во: 1.000
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