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Наименование закупки
Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 13:36
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-37-72
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
D.Bogomolov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богомолов Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2020 20:00 GMT +320.12.2020 20:0020.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173739Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" Корпоративный институт, 634059, Томская область, г. Томск ул. Барнаульская, 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Продукции на Объект поставки, на основании подписанных с 2-ух сторон товарных накладных (товарно-транспортных накладных)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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