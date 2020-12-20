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    Главная / Торги / Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.

    Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2020 20:0020.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173739Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173739

    Наименование закупки

    Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 13:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-37-72

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    D.Bogomolov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богомолов Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2020 20:00 GMT +320.12.2020 20:0020.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173739Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" Корпоративный институт, 634059, Томская область, г. Томск ул. Барнаульская, 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Продукции на Объект поставки, на основании подписанных с 2-ух сторон товарных накладных (товарно-транспортных накладных)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система акустическая CVGaudio NF4TBL 2-х полосная 16ВТ 100-18000ГЦ ABS пластик 154х210х134ММ 1.4КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Медиаплеер Компстар WS4020G1 ТУ 26.20.13-001-882033892-2017"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Корпус процессора 1707-112 для Yamaha MTX3 блок питания, плата"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Плата входных контактов 1303-002 для Yamaha MTX3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Плата выходных контактов 1502-101 для Yamaha MTX3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Плата аудиоматрицы 1403-001 для Yamaha MTX3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Генератор дыма Cameo Steam Wizard 2000 220В 120ВТ 455х197х318ММ CLSW2000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Конвертер преобразователь HD67039-B2 на DIN-рейку 1хRS-485; 1хEthernet 250КБИТ/С VAC8-24/VDC12-35В 71х60х95"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Планшетный ПК Apple iPad mini 2019 7.9" 2048х1536 Apple A12 Bionic 2ГБ 64ГБ Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 8МП 7МП 134.8х203.2х6.1ММ 300.5Г MUQY2RU/A Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Жидкость для генератора дыма средней плотности MT- Gravity 4.7Л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Панель управления компактная 6-кнопочная Kramer RC-206"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Комплект лицевых панелей для контроллеров RC-206, RC-306 Kramer RC-206/306/EU-PANEL(B)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Замок электромагнитный накладной ЛКД ЗЭ-180 180КГ 12В 0.42А 170х38.5х21ММ"

    Кол-во: 1.000

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