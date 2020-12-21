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    Главная / Торги / Поставка комплектов ЗИП БОЭ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021

    Поставка комплектов ЗИП БОЭ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173732Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173732

    Наименование закупки

    Поставка комплектов ЗИП БОЭ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 13:21

    Документация процедуры

    Договор_проект.docx

    Приложение_Список_документов_к_договору.PDF

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Задание__Заказчика.xlsx

    Задание__Заказчика.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-68-73

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    Goncharova-GG@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Галина Гениевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов ЗИП БОЭ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 15:00 GMT +321.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173732Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов ЗИП БОЭ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021

    Начальная цена

    680 304,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. СторожевкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения). После подтверждения ценового заказа обеими сторонами на Торговом портале закупок малого объема, Поставщик обязуется предоставить перечень документов указанных в Приложении для заключения договора. Срок поставки: До 31.03.2021. Договор вступает в силу с момента получения подписанного договора Стороной, направившей оферту, и действует до полного выполнения обязательств по расчетам. Обязательства по поставке должны быть выполнены в соответствии с условиями договора, в сроки, указанные в Спецификации (приложение к договору) грузополучателю, указанному Покупателем, одной партией.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ЗИП БОЭ-300 АЯД 2.599.053 ЗИП для редуктора перепада АЯД 2.955.026, ЗИП на капельницу, смотровое окно, ЗИП на клапан электромагнитный АЯД 2.505.263-02, ремкомплект для насоса АЯД 2.965.031"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Комплект ремонтный к насосу АЯД 2.965.031 Кольцо 010-014-25-2 1ШТ, 026-030-25-2 1ШТ, 100-105-25-2 2ШТ, мембрана АЯД7.010.142 3ШТ, мембрана АЯД 7.010.141 1ШТ, прокладка АЯД8.683.926 2ШТ, седло АЯД7.142.330 2ШТ, пружина АЯД8.384.265 2ШТ, шарик Б 6.35-100 сталь 95Х18 2ШТ"

    Кол-во: 17.000

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